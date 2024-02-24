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ورشة تدريبية حول السوشيال ميديا والتسويق الإلكتروني للسيدات المنتجات في البلقاء التطبيقية

منذ 4 ساعات
ورشة تدريبية حول السوشيال ميديا والتسويق الإلكتروني للسيدات المنتجات في البلقاء التطبيقية

وطنا اليوم – بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة في محافظة البلقاء نفذ المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الإتصالات ورشة عمل تدريبية مجانية للسيدات المنتجات في محافظة البلقاء في مجال السوشال ميديا والتسويق الإلكتروني قدمتها رنيم المومني المدير العام لشركة Top Deal Media.

وجاءت هذه الورشة وبتوجيهات من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني،انطلاقا من الاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصادياً، وتأهيلها لدخول سوق العمل بالمهن التي يتطلبها، أو بدء مشروع صغير يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق مزيد من التنمية.

مساعد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور سعيد ابو رمان أكد ان هذه الورشة تأتي تجسيداً لرؤية جامعة البلقاء التطبيقية في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دور الجامعة الاجتماعي في تمكين وتطوير قدرات أفراد المجتمع، وخاصة النساء.
واشار إلى ان الجامعة تحرص على تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية والخاصة.

وبينت الدكتورة ربا ابو شهاب مديرة المركز ان المركز الاردني الكوري وضع المرأة الأردنية على رأس اهتماماته وأولوياته، من خلال الدورات والورش التدريبية اللازمة للمرأة لتمكينها اقتصادياً.
وتؤكد جامعة البلقاء التطبيقية التزامها بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تمكين الفرد وتطوير مهاراته، مع التركيز الخاص على دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي نهاية الورشة التدريبية سلم الاستاذ الدكتور ابو رمان الشهادات على السيدات المشاركات.


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