بحث سبل التعاون بين البلقاء التطبيقية ومديرية التعليم والثقافة العسكرية

وطنا اليوم – استقبل رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني في مكتبه مدير التعليم والثقافة العسكرية العميد خالد الشمايله يرافقه رئيس فرع المكرمة الملكية السامية المقدم حمزه العبادي .

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين البلقاء التطبيقية ومديرية التعليم والثقافة العسكرية بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز من خدمة الطلبة من أبناء قواتنا المسلحة من عاملين ومتقاعدين.

العميد الشمايله أكد على تقدير وتثمين الجهود التي تقوم بها جامعة البلقاء التطبيقية خدمة لطلبتها من أبناء الوطن عامة وأبناء القوات المسلحة خاصة ، وما تقدمه من خدمات جليلة في التعليم لكافة أبناء الوطن باعتبارها جامعة وطن تنتشر على كافة مساحات الوطن، وتخدم شريحة واسعة من الطلبة وفي مختلف التخصصات الأكاديمية.

من جانبه رحب رئيس الجامعة الدكتور العجلوني بالعميد الشمايله ومرافقيه مقدما له التهنئة والتوفيق في خدمة أبناء العاملين في القوات المسلحة من عاملين ومتقاعدين بمناسبة تعيينه مديرا لمديرية التعليم والثقافة العسكرية ، وأكد اعتزازه وكافة العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية بالقوات المسلحة الأردنية وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم للدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة في حماية البلاد وتعزيز منظومة الأمن والأمان في الأردن وما يقدمونه من تضحيات في سبيل إدامة هذه النعمة لكافة المواطنين في الأردن،مشيرا إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية تحتضن العدد الأكبر من أبناء قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية موزعين على كافة التخصصات وفي مختلف كليات الجامعة من العقبة جنوبا إلى اربد شمالا.