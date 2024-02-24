عمان الأهلية تستقبل ممثلة معهد أونيل لقانون الصحة الوطني والعالمي بجامعة جورج تاون الأميركية

وطنا اليوم-استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، الخميس 22-2-2024 ، ممثلة معهد أونيل لقانون الصحة الوطني والعالمي التابع لجامعة جورج تاون الأمريكية الدكتورة غيداء الجبوري، بحضور نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود.

ورحب الدكتور حمدان بهذه الزيارة وبالاهتمام للتعاون مع جامعة عمان الاهلية، واكد استعداد الجامعة للتعاون مع معهد أونيل وجامعة جورج تاون.

وأبدت الدكتورة غيداء سعادتها بهذه الزيارة مؤكدة اهتمامها بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية من خلال البحث العلمي المشترك وإطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات التعليمية المتعلقة بمجالات الصحة العامة والقوانين التي تنظم المجالات الصحية في الوطن العربي والعالم.

واوضح الدكتور أنس السعود أن الجامعة تولي البحث العلمي التطبيقي اهتماماً خاصاً لما له من أثر في تجويد المعرفة العلمية والاجتماعية، موضحاً أن جامعة عمان الأهلية كانت سباقة في هذا المجال من خلال تأسيسها لمركز الحوراني للبحوث العلمية التطبيقية والذي يعمل مع العديد من أهم الباحثين المتخصصين بالإضافة إلى المراكز البحثية العالمية، لذا أبدى جاهزية المركز للبدء في التعاون المشترك مع معهد أونيل لإجراء مجموعة من الأبحاث والدراسات المشتركة.