بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الدكتور بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية

منذ ساعتين
الدكتور بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية

وطنا اليوم:فاز أستاذ العلاج الدوائي السريري في جامعة البترا الدكتور ضرار حسن بلعاوي، بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية في فئة العمل المجتمعي. وهي جائزة يمنحها المجلس الثقافي البريطاني إلى خريجي الجامعات البريطانية الذين يعتبرون قادةً في مجالات دراستهم، وساهموا بشكل إيجابي في تحسين مجتمعاتهم وبلدانهم.
حضر الاحتفال السفير البريطاني السيد فيليب هول، ومدير منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في المجلس الثقافي البريطاني أليكس لامبرت، ومديرة التعليم في المجلس الثقافي البريطاني مادلين أنسيل.
وتشكلت لجنة التحكيم من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الاستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، ومديرة التطوير في المجلس الثقافي البريطاني هيزيل موبري.
ويعمل الدكتور بلعاوي مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري وأستاذاً إكلينيكياً مشاركاً في جامعة البترا، وهو مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية، وهو أيضًا عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لتقييم الأدوية المقررة في وزارة الصحة الأردنية، وعضو اللجنة الوطنية لكفايات برامج الصيدلة في ديوان الخدمة المدنية.
حصل الدكتور بلعاوي على جائزة “الشخصيّة القدوة” لعام 2020 من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة “فارس السلام” من مؤسسة فرسان السلام في عام 2020، وثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والإبداع من جامعة البترا في عام 2022، وجائزة “الباحث المتميز” في جامعة البترا عام 2023، وجائزة “الخرّيج المتميز” من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2023، وجائزة التميّز العلمي من وزارة الثقافة والشباب المغربية في عام 2023، على الأبحاث والجهود المبذولة لمحاربة مرض كوڤيد-19 والأمراض المُعدية الأخرى وزيادة التوعية الصحية المجتمعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:36

الحوثي يحظر مرور سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب

16:28

بعد أن قاطعها العرب.. ستاربكس تفاجئ الصينيين بقهوة بنكهة لحم الخنزير

15:59

غانتس يهاجم تغطية قناة الجزيرة للحرب على غزة

15:51

حزمة مساعدات كندية جديدة لدعم مشاريع تنموية في الأردن

15:48

الملك يغادر إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين

15:31

دراسة تحذر من تسجيل 85 ألف شهيد في غزة خلال 6 أشهر

15:24

الولايات المتحدة.. تنصح بالشيء وتمارس عكسه

15:19

الزيادات : الأردن قدم للمحكمة الادلة اللازمة على وحشية اسرائيل

15:02

الصفدي أمام العدل الدولية : احكموا أن الاحتلال مصدر الشر كله

14:56

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

14:51

للمرة الثانية.. إنارة ساعة بيغ بن في لندن دعماً لغزة

14:26

صناعة عمان تنظم يوما وظيفيا في لواء الموقر

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024