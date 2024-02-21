رئيس جامعة البترا يستقبل المستشار الثقافي البحريني

وطنا اليوم – استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مكتبه المستشارة الثقافية في سفارة مملكة البحرين مروة يوسف الجاسم، وقدم عبد الرحيم نبذة عن كليات الجامعة والبرامج العلمية للبكالوريوس والماجستير، إلى جانب شرح عن التخصصات والاعتمادات التي حصلت عليها خلال مسيرتها العلمية.

وقدم عبد الرحيم درع الجامعة التكريمي للجاسم، بحضور مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي الدكتورة كنزة منصور، ورئيسة قسم الإعلام الترويجي الرقمي الدكتورة رنا العمري، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات، ومدير مكتب المستشار الثقافي أنوار السواعير، والمرشد الأكاديمي في الملحقية محمد رباح.

واشتمل برنامج الزيارة على جولة تعريفية في مرافق الجامعة المختلفة ، رافقتهم رئيسة قسم التسويق الإلكتروني الدكتورة تماضر شطناوي.