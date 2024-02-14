الأردنية تحتضن أعمال مؤتمر التأسيس لاتحاد الأكاديميات العربيات

وطنا اليوم: صادقت اللجنة التأسيسية على النظام الأساسي لاتحاد الأكاديميات العربيات عقب انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد في الجامعة الأردنية اليوم.

وافتتح فعاليات مؤتمر التأسيس رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة دولة الدكتور عدنان بدران وجمع من الأكاديميات العربيات من مختلف جامعات الوطن العربي.

وقال عبيدات إن الضمانة الوحيدة لنجاح الاتحاد تكمن في الإنجاز، مؤكدا أن الأكاديميات هن من سيفرضن واقع الحال على مسؤوليهم بما ينجزن.

وعبر عبيدات عن مدى إعجابه الشديد بما وصلت إليه المرأة الأردنية، قائلا إن الرجال يستمدون عزيمتهم وقوتهم من النساء اللائي صنعن المستحيل من أجل مستقبلهن ومستقبل أبنائهن.

ولفت عبيدات إلى أن كافة التشريعات الناظمة للحياة الأكاديمية المعمول بها في الجامعة لا تفرق بتاتا بين أكاديمي وأكاديمية، مشددا على الدعم المستمر والموصول من إدارة الجامعة لرابطة الأكاديميات الأردنيات وتمكينهن من أداء مهمتهن، في إشارة إلى أن الأكاديمية مطالبة بالقيام بدورها في دفع عجلة تقدم المجتمع، وأن ذلك لا يكون إلا بنيلها حقوقها الأكاديمية والإدارية.

وأكد عبيدات فخره بقيام الأكاديميات الأردنيات بخطوات في اتجاه نيل حقوقهن وتخطيط مكانهن ومكانتهن، إذ تفخر الجامعة أيضا بأن تكون الحاضن لانطلاقة المؤتمر التأسيسي لاتحاد الأكاديميات العربيات الذي تتوحد في إطاره المطالب والأفكار والطموحات.

من جانبها، قالت رئيسة رابطة الأكاديميات الأردنيات رئيس لجنة تأسيس اتحاد الأكاديميات العربيات الدكتورة لبنى عكروش إن تشكيل اتحاد يضم تحت مظلته الأكاديميات العربيات يكفل تقدمهن العلمي والبحثي والإداري، وسيكون بمثابة الدرب الآمن لانطلاقتهن إلى آفاق أشمل وإنتاج أوسع يتسم بالعالمية.

وأضافت عكروش بأن الاتحاد يسعى إلى توحيد الجهود البحثية والمعرفية والعلمية والإبداعية لكل الأكاديميات الباحثات العربيات داخل الوطن العربي وخارجه، وربط الجسور بينهن، وتسويقها في إطار استراتيجيات الحضارة الإسلامية خاصة، والإنسانية عامة.

يشار إلى أن فكرة اتحاد الأكاديميات العربيات انبثقت من رابطة الأكاديميات الأردنيات وتبلورت في أفيائها بعد أن حققن نجاحا كبيرا ونجاعة في مخرجاتها منذ 7 أيار 2014.