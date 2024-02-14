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التعليم العالي يفتح القبول المباشر لخريجي الدورة التكميلية

منذ 3 ثواني
التعليم العالي يفتح القبول المباشر لخريجي الدورة التكميلية

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح لجامعات أردنية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية /الدورة التكميلية (2024) قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2023 / 2024)، ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية للعام الجامعي (2023 / 2024)، وحسب الشواغر التي أقرها مجلس التعليم العالي.
والجامعات هي؛ جامعة مؤتة، جامعة آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الآتية: (عجلون الجامعية، الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، العقبة الجامعية، الكرك الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية) وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط، جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط، والجامعة الأردنية/ فرع العقبة.
ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار مراجعة الجامعة المعنية للتعرف على آلية التسجيل


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