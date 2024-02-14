ورشة عمل إيراسموس بلس تجمع العاملين في التعليم العالي والتعليم المهني والشباب في الأردن

وطنا اليوم:عقد مكتب إيراسموس بلس الوطني، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة حول تنفيذ وإدارة مشاريع إيراسموس بلس لبناء القدرات للعاملين في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، بالإضافة لمشاريع بناء قدرات الشباب، والتي تم اختيارها في نهاية العام الماضي والتي بلغ عددها 18 مشروعا وبقيمة دعم تقارب 2 مليون يورو.

افتتحت الورشة السيدة اينش الفيس – مديرة برنامج التعليم والمنسقة لبرنامج إيراسموس بلس في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن – بتقديم الملاحظات الافتتاحية؛ حيث أشادت بالعلاقات الأردنية الأوروبية بمختلف المجالات، وخصوصا ضمن مختلف محاور برنامج إيراسموس بلس، كما نوهت لأهمية توافق مقترحات المشاريع المقدمة بما يتناسب مع أولويات البرنامج والتي تضمن رقمنة التعليم، والابتكار والريادة، بالإضافة الى التعليم التقني والدمج الاجتماعي للفئات الأقل حظا.

كما ثمنت السيدة ألفيس بالجهد الذي يقوم به مكتب إيراسموس بلس في الأردن، من حيث تقديم العون للمشاريع والمؤسسات لضمان تنفيذها على أكمل وجه.

من جهته، قدم الأستاذ الدكتور أحمد أبو الهيجاء مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني في الأردن شكره لجميع المشاركين لما بذلوه من جهد في كتابة هذه المشاريع، والتي ستسهم في اتاحة الفرصة للمشاركين من أساتذة وموظفين وطلبة وشباب في تطوير معرفتهم ومهارتهم، وذلك بالاستفادة من الشركاء الأوروبيين المشاركين في هذه المشاريع.

وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي يعقدها المكتب سنويا للحاصلين على الدعم ضمن برنامج إيراسموس بلس لضمان حسن تنفيذها فنيا وإداريا، مع الحفاظ على جودة المخرجات وضمان وصولها لجميع شرائح المجتمع. كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المشاركين أثناء تنفيذ المشاريع وبعض الإجراءات للتغلب عليها.

ومن الجدير بالذكر فأن البرنامج ومنذ العام 2015 قد أتاح الفرصة لما يزيد عن 8000 طالب وأستاذ وشاب للتنقل بين الأردن والدول الأوروبية، بالإضافة لتقديم 95 منحة للدراسة في برنامج إيراسموس مندس للماجستير المشترك. كما مول البرنامج 102 مشروع في بناء القدرات للعاملين في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، بالإضافة لمشاريع بناء قدرات الشباب.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.erasmus-plus.org.jo أو الاتصال مع البروفيسور أحمد أبو الهيجاء، مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني، هاتف +962 6 53 55 825، البريد الإلكتروني

Erasmus-Plus@mohe.gov.jo.