جامعة فيلادلفيا توقع مذكرة تفاهم مع صندوق البريد الاردني

وطنا اليوم:في خضم الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها الطلبة ابرمت صباح هذا اليوم اتفاقية مشتركة بين جامعة فيلادلفيا ويمثلها الاستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح رئيس الجامعة وصندوق البريد الاردني ويمثله سعادة السيد فادي شناعة بحضور كل من نائب الرئيس الاستاذ الدكتور خالد السرطاوي ومدير العلاقات العامة السيد سفيان النوافلة والسيدة ليما العمايرة ،في خطوة تعد الاولى في هذا المسار والرامي لتسهيل العبء المادي الملقى على عاتق اولياء الامور من خلال تقديم خدمة تسهيلات الدفع لتكاليف الرسوم والساعات المعتمدة لجميع التخصصات بأقساط ميسرة تمكن جميع الطلبة من متابعة عملية التسجيل والدراسة بدون اي معيقات وبنفس اسعار الدفع الكامل من خلال خدمة ميسرة تقدم من قبل الصندوق لطلاب جامعة فيلادلفيا وسيباشر الصندوق استقبال الطلبات المقدمة للطلبة الراغبين من الاستفادة من هذه الخدمة اعتبارا من اليوم وفقا للسياسات المتبعة والمعلن عنها في مواقع الجامعة الإلكترونية.