وطنا اليوم:مؤسسة تعليمية كبرى في الاردن تعلن عن حاجتها للوظائف التالية
أمين مستودع لوازم
– المؤهل العلمي لا يقل عن دبلوم متوسط .
– خبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في نفس المجال.
موظف لوازم
– المؤهل العلمي لا يقل عن دبلوم متوسط .
– خبرة عملية لا تقل عن (7) سنوات في نفس المجال.
مدخل بيانات
المؤهل العلمي دبلوم متوسط في احدى مجالات الحاسوب .
خبره لا تقل عن سنتين .
محاسب رئيسي
المؤهل العلمي بكالوريوس في تخصص المحاسبة .
خبره عمليه لا تقل عن (8 ) سنوات في نفس المجال .
الأولوية لحملة الشهادات المهنية.
على من تتوافر لديه الشروط المذكوره أعلاه ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:
hrjob851@gmail.com
علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الخميس 22/2/2024.