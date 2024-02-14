وطنا اليوم:مؤسسة تعليمية كبرى في الاردن تعلن عن حاجتها للوظائف التالية

أمين مستودع لوازم

– المؤهل العلمي لا يقل عن دبلوم متوسط .

– خبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في نفس المجال.

موظف لوازم

– المؤهل العلمي لا يقل عن دبلوم متوسط .

– خبرة عملية لا تقل عن (7) سنوات في نفس المجال.

مدخل بيانات

المؤهل العلمي دبلوم متوسط في احدى مجالات الحاسوب .

خبره لا تقل عن سنتين .

محاسب رئيسي

المؤهل العلمي بكالوريوس في تخصص المحاسبة .

خبره عمليه لا تقل عن (8 ) سنوات في نفس المجال .

الأولوية لحملة الشهادات المهنية.

على من تتوافر لديه الشروط المذكوره أعلاه ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:

hrjob851@gmail.com

علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الخميس 22/2/2024.