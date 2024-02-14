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مؤسسة تعليمية كبرى في الاردن تعلن عن حاجتها للوظائف التالية

منذ 4 ساعات
مؤسسة تعليمية كبرى في الاردن تعلن عن حاجتها للوظائف التالية

وطنا اليوم:مؤسسة تعليمية كبرى في الاردن تعلن عن حاجتها للوظائف التالية

أمين مستودع لوازم
– المؤهل العلمي لا يقل عن دبلوم متوسط .
– خبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات في نفس المجال.

موظف لوازم
– المؤهل العلمي لا يقل عن دبلوم متوسط .
– خبرة عملية لا تقل عن (7) سنوات في نفس المجال.

مدخل بيانات
المؤهل العلمي دبلوم متوسط في احدى مجالات الحاسوب .
خبره لا تقل عن سنتين .

محاسب رئيسي
المؤهل العلمي بكالوريوس في تخصص المحاسبة .
خبره عمليه لا تقل عن (8 ) سنوات في نفس المجال .
الأولوية لحملة الشهادات المهنية.
على من تتوافر لديه الشروط المذكوره أعلاه ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:
hrjob851@gmail.com
علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الخميس 22/2/2024.


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