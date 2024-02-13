بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

منذ ساعتين
جامعة البترا تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مكتبه المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط الدكتور جان نويل باليو، ونائبته سينثيا رعد، ضمن زيارة لبحث فرص التعاون العلمي بين جامعة البترا والوكالة الجامعية الفرنكوفونية.
حضر اللقاء عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، وعميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، ومساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزة منصور، ورئيس قسم اللغات الحديثة الدكتور عبد الرحمن النتشة، ومدير العيادة القانوية في كلية الحقوق الدكتور فتحي الفاعوري.
وناقش الحضور فرص التعاون العلمي بين جامعة البترا والوكالة الجامعية الفرنكوفونية، وأثنى الحضور على اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مسبقا بهدف إنشاء عيادة قانونية في جامعة البترا.
يشار إلى أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تضم في عضويتها ما يزيد عن ألف مؤسسة تعليمية وبحثية موزعة على مئة وخمس عشرة دولة، وتُعَدّ جامعة البترا من أوائل الجامعات الأردنية التي انتسبت إلى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية التي ينتسب الآن إلى عضويتها غالبية الجامعات الرسمية الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

وزارة الاستثمار تنتهي من أعمال المرحلة الثانية لمشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية

16:44

بشهادة معتمدة من “SpeedChecker” أورنج الأردن: الفايبر الأسرع في المملكة لعام 2023

16:38

جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم على رفح

16:31

المقداد: سوريا مستعدة لخوض حروب جديدة ضد إسرائيل

16:23

تحرك عربي بقيادة السعودية لوقف الحرب على غزة

15:44

الفوسفات تتبرع بـ 100 ألف دينار لدعم الاتحاد الأردني لكرة القدم

15:42

وزير الأوقاف: كلفة الحج للعام الحالي تتراوح بين 3100 و3200 دينار

15:36

فلسطين النيابية تزور دائرة الشؤون الفلسطينية

15:27

نجاح زراعة كلية من متبرع متوفى دماغيا في البشير

15:20

الاحتلال يستهدف صحفيين من قناة الجزيرة شمالي رفح

15:13

المبيضين:كأس آسيا في عمان أو الدوحة سيّان

15:04

وزير الأوقاف: جزء كبير من الأملاك الوقفية خصصت من أملاك الدولة

وفيات
وفيات الثلاثاء 13-2-2024وفيات الإثنين 12-2-2024عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024وفيات الجمعة 9-2-2024