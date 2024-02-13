جامعة البترا تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مكتبه المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط الدكتور جان نويل باليو، ونائبته سينثيا رعد، ضمن زيارة لبحث فرص التعاون العلمي بين جامعة البترا والوكالة الجامعية الفرنكوفونية.

حضر اللقاء عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، وعميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، ومساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزة منصور، ورئيس قسم اللغات الحديثة الدكتور عبد الرحمن النتشة، ومدير العيادة القانوية في كلية الحقوق الدكتور فتحي الفاعوري.

وناقش الحضور فرص التعاون العلمي بين جامعة البترا والوكالة الجامعية الفرنكوفونية، وأثنى الحضور على اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مسبقا بهدف إنشاء عيادة قانونية في جامعة البترا.

يشار إلى أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تضم في عضويتها ما يزيد عن ألف مؤسسة تعليمية وبحثية موزعة على مئة وخمس عشرة دولة، وتُعَدّ جامعة البترا من أوائل الجامعات الأردنية التي انتسبت إلى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية التي ينتسب الآن إلى عضويتها غالبية الجامعات الرسمية الأردنية.