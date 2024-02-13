وزير الأوقاف: كلفة الحج للعام الحالي تتراوح بين 3100 و3200 دينار

وطنا اليوم:توقع وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن تتراوح كلفة الحج للعام الحالي بين 3100 و 3200 دينار.

وقال الخلايلة خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “وزارة الأوقاف.. إنجاز وعطاء”، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل لإعلان ترتيبات الحج للعام الحالي.

وأضاف أن حج العام الماضي كان الأفضل بالنسبة للخدمات المقدمة للحجاج الأردنيين

وأضاف الخلايلة أنه تم انفاق اكثر من 6 مليون دينار على الأسر الفقيرة من صندوق الزكاة العام الماضي.

وأشار إلى انه تم استحداث مشاريع تأهيلية لعدد من الأسر وهي منح وليست قروض.

وبين أن لدينا 7500 مسجد في المملكة نعمل من خلالها على ابراز الوسطية ونبذ التطرف و ترسيخ القيم الإسلامية .