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الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة “آدا” الأرذبيجانية

13 فبراير 2024
الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة “آدا” الأرذبيجانية

وطنا اليوم:أبرمت الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع جامعة “آدا” الأذربيجانية، بهدف تطوير التعاون في المجالات الأكاديمية.

ووقع المذكرة رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات وعن جامعة “آدا” الأذربيجانية نائب رئيسها الدكتور فريز إسماعيل زادة، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي الدكتور فالح السواعير، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور صفوان الشياب، والوفد المرافق لنائب رئيس جامعة “آدا”.

وبموجب المذكرة، ستُؤطَّر سبل التعاون في المجالات الأكاديمية، وتُقام الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات المشتركة بما يعود بالفائدة على الطرفين، إضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين لأغراض التدريس والتدريب على المعلومات والمواد الأكاديمية والبحثية، كما تتضمن المذكرة، التي تستمر لأربع سنوات، إمكانية تبادل الخبرات وتقديم الدعم وتمكين الطلبة من ذوي الاعاقة.

وأكد عبيدات، عقب التوقيع، على أهمية مذكرة التفاهم فيما يتعلق بتبادل المعرفة والخبرات، والتزام الجامعة بتعزيز الشراكات الدولية.

بدوره أعرب زادة عن سعادته بإبرام هذا التعاون، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتعزيز وتطوير البيئة التعليمية المشتركة.

يشار إلى أن جامعة “آدا” الأذربيجانية تأسست بمرسوم رئاسي عام 2014، وهي مؤسسة حكومية للتعليم العالي تعمل على تقديم برامج البكالوريوس والدراسات العليا مع سعي للنهوض بالأبحاث العلمية، وتعد الوريث القانوني للأكاديمية الدبلوماسية الأذربيجانية وجامعة تكنولوجيا المعلومات، حيث دُمجتا في كانون الثاني 2014 لإنشاء جامعة “آدا”.


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