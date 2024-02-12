مشاركة عمان الاهلية ببرنامج “إعداد قادة الوطن العربي” في مصر

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الأهلية في فعاليات البرنامج التدريبي “إعداد قادة الوطن العربي” تحت شعار “LEADERS 2030″، والذي نظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع معهد إعداد القادة في جامعة الأقصر بجمهورية مصر العربية ، مؤخرا ، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 200 طالب وطالبة يمثلون 20 دولة عربية ، حيث مثّل الجامعة في مشاركة متميزة الطالب أحمد وليد رصرص من كلية الحقوق.

وقد أعرب الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة في كلمة له خلال افتتاح فعاليات البرنامج ،عن سعادته بتواجده رفقة شباب الدول العربية باعتبارهم بناة المستقبل ويجسدون معاني الإبداع والإنجاز والتنافس والتميز، ويعملون على تحويل أفكارهم الخلاقة إلى أعمال ومشاريع مستقلة ومستدامة.

كما أكد سلامة على ضرورة الحرص دوماً على تمكين الشباب والتوجه إليهم لكي نستلهم من عزمهم ومن طموحهم، ما يحفزنا جميعا، في سبيل أن نقدم لهم، سبل الإنجاز والنجاح والاستعداد للمستقبل الواعد، وخلق أجيال قادرة على التعامل مع التطورات في مجال إدارة الموارد وقيادة المؤسسات، وتحقيق القدرةِ التنافسية على المستوى العالمي، مشدداً على أهميةَ بناء مجتمع الكفاءة، الذي يصون مقدراتنا، ولا تتحقق التنميةُ الشاملة المستدامة إلا به.

من جهة أخرى حث رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي حسين، الشباب على تحصيل العلم ومواكبة التكنولوجيا والعصر لكي تصبح جامعات الوطن العربي من الجيل الخامس، مؤكداً على أهمية البرنامج التدريبي الذي يأتي انطلاقاً من حرص وتوجيه القيادة السياسية في بناء جسور التواصل مع الجامعات المصرية والجامعات العربية.

وأشار الدكتور حمدي حسين بأن من أهم أهداف البرنامج التدريبي الجمع بين طلاب الجامعات العربية والمصرية والذين يتمتعون بروح التآلف والانسجام والقدرات العقلية الجيدة والطاقة والشجاعة، وقدراتهم الفائقة على استيعاب أحدث الثقافات والحضارات، وإمكانياتهم أن يصنعوا المعجزات ويحافظوا على الوحدة العربية.

كما أكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة على أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد القيادات الشابة في الوطن العربي، ويستهدف طلاب الجامعات العربية والمصرية بهدف صقل مواهبهم القيادية ليكونوا سفراء لبلدانهم وقادة المستقبل، وتمكين الشباب من تحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم ونشر ثقافة القيادة الإيجابية. وتحدث الدكتور همام قائلا : ” شباب الوطن العربي يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أمتنا ووطننا العربي، فهم مصدر إلهامنا وأملنا، وفيهم نرى معاني الإبداع والتميز والعطاء اللامحدود”، فهم قادرون على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، تسهم في تقدم وازدهار مجتمعاتنا.

وتأتي هذه المشاركة في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان للطلبة، بهدف صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.