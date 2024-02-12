جامعة الحسين التقنية توقع اتفاقية مع “جو أكاديمي” توفر فرص تدريب وعمل لطلبتها

وطنا اليوم:وقعت جامعة الحسين التقنية إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، مع الشركة الأردنية لحلول التعليم الإلكتروني والمحتوى “جو أكاديمي” اتفاقية تعاون مشترك لتدريب طلبتها على مقاعد الدراسة.

ووقع الاتفاقية الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي رئيس جامعة الحسين التقنية من جهة والمهندس علاء جرار المدير العام لـ “جو أكاديمي” من جهة منصة المليون طالب بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتمنح اتفاقية التعاون فرص عمل لخريجي برنامج جامعة الحسين لتأهيل مهارات تقنية المعلومات والاتصالات، في منصة “جو أكاديمي”.

وتتولى “جو أكاديمي” تهيئة الطلاب للانخراط في سوق العمل، على عدة محاور، منها توفير فرص التدريب العملي النوعي عبر تجربة واقعية في مرافقها الإدارية ضمن كل من مقرها الرئيس في عمّان وفرعها في إربد.

وتمنح “جو أكاديمي” الطلبة إمكانية استخدام استوديوهاتها الـ23 المخصصة في تصوير الحصص ومعالجتها، وتنفذ المنصة جلسات وورش عمل تدريبية في العديد من المجالات بالتعاون مع الجامعة بما يوائم بين المحتوى الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

وتدعم “جو أكاديمي”المتدربين على مهارات كتابة السيرة الذاتية وإثرائها مع فرص التدريب الميداني، فضلاً عن تطوير المواد التدريبية حول التقنيات الجديدة التي سيتم تقديمها في كلية الحوسبة والمعلوماتية وبرامج رفع مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتساهم “جو أكاديمي” أيضا في تطوير المشاريع البحثية المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة التدريسية في الجامعة، إلى جانب الاستضافة الثنائية للمؤتمرات والندوات والجلسات التدريبية لتبادل المعلومات التقنية والبيانات المرتبطة بجامعة الحسين التقنية.

وتتعاون الجامعة و”جو أكاديمي”في إجراء المشاريع البحثية الطلابية في المجالات التي تهم المنصة للخروج بآليات يمكن من خلالها تنفيذ نتائج البحث العلمي المشترك وتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي التعليمي.

وخلال اللقاء، أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي؛ رئيس جامعة الحسين التقنيّة عن سعادته بهذه الشراكة التي من شأنها أن تفعّل من دور المؤسّسات التعليميّة بكافّة أشكالها لتمكين الشباب الأردني وتعزيز دورهم في سوق العمل المحلّي والعالمي.

وأضاف أن الأهداف المتقاطعة بين كل من الجامعة وجو أكاديمي ستكون دافعًا كبيرًا لتحقيق إنجازات كثيرة تصب في مصلحة الشباب وتطوير أساليب وأدوات تعليميّة مبتكر

من جانبه تحدث المهندس علاء جرار مدير عام “جو أكاديمي” عن الاتفاقية بقوله: “أنها طريق لتعزيز تمكين الطلبة الشباب من خلال رفع كفاءتهم ومهاراتهم ومواءمتها مع سوق العمل بما يسهم بسرعة انخراطهم بسوق العمل”.

وبين: “الاتفاقية تعمق دور “جو أكاديمي” في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار في الشباب الذين يشكلون النسيج الأكبر من نسيج المجتمع، كما يعتبرون رأس المال الحقيقي لأي مجتمع، من خلال حلولها للتعليم الإلكتروني ونشاطاتها التعليمية الداعمة”.