وفد من جامعة بيروت العربية يزور الجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم زار وفد من جامعة بيروت العربية مكون من رئيسها الأستاذ الدكتور وائل عبد المجيد وأمينها العام الدكتور عمر حوري الجامعة الألمانية الأردنية للتعرف على الجامعة وبحث أوجه التعاون المحتملة بين الطرفين.

وبين رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي خلال استقباله الوفد الضيف بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية معالي السيد توفيق كريشان أن الجامعة تأسست ترجمة لرؤى جلالة الملك المعظم بأن تكون على غرار الجامعات الألمانية في العلوم التطبيقية التي تمزج بين الجانبين النظري والعملي وترفد الوطن بالكفاءات المؤهلة القادرة على إحداث تغييرات إيجابية في مجال التخصصات التي توفرها وهي الهندسة والعلوم الاداريه واللغات.

وبين أن الجامعة تركز على الريادة وخدمة المجتمع والبحث العلمي وتعليم الطلاب اللغة الألمانية وإكسابهم مهارات التواصل المتنوعة للتسهيل عليهم خلال سنة المانيا الرابعة الإجبارية التي يقضيها الطلبة في الجامعات والشركات الصناعية الألمانية ، معربا عن استعداد الجامعة للتعاون في المجالات المقترحة وعمل مشاريع مشتركة تخدم الجامعتين .

من جهته قدم عبد المجيد ايجازا حول جامعة بيروت العربية وكلياتها وتخصصاتها ، لافتا الى إمكانية بناء علاقات تشاركية والتعاون في مجال التبادل الثقافي والبحث العلمي .

وفي نهاية اللقاء الذي حضره نائب الرئيس الدكتور مالك الشرايري وعميد البحث العلمي الدكتور رامي الأزرعي ومدير دائرة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور سامر العبد، جال الوفد في عدد من مرافق الجامعة منها مكتبة الجامعة وعمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة وتعرف على دورها في تعزيز ثقافة الريادة والابتكار في المجتمع.