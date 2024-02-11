بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

اعلان هام للطلبة الراغبين بالتقدم للمنح المقدمة من الحكومة التركية

11 فبراير 2024
اعلان هام للطلبة الراغبين بالتقدم للمنح المقدمة من الحكومة التركية

وطنا اليوم:عطفاً على إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقاً عن توافر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وفي تخصصات مختلفة، يرجى العلم بأن رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى الحكومية YTB ستبث لقاء على الهواء مباشرةً تحت عنوان (سؤال وجواب) للإجابة على أية استفسارات للطلبة الأردنيين بخصوص المنحة أعلاه، وذلك على قناة اليوتيوب بتاريخ 12-2-2024 في تمام الساعة 17 بتوقيت تركيا على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/@turkiyeburslarii


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:11

حتى نحافظ على انجاز النشامى

00:52

يكذبون علينا ونصدق كذبهم وهم وجهان لعملة واحدة مع العدو الصهيوني

22:38

حرام علينا حلال على الآخرين!!!

21:30

الملك يهاتف نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم.. ماذا قال لهم

20:51

بعد موقف ترامب.. الناتو يحذر: تقوّض أمننا

20:44

حرب بين مطعمين في الهند بسبب طبق دجاج

20:37

وزير الصحة يفتتح مراكز صحية وعيادات في لواء الرمثا

20:14

الإعلان عن نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقالات في الجامعات (رابط)

20:11

الوسط المحافظ وخطر المواجهة والاختراق

20:08

توجها للحصول على طعام..مشاهد توثق إعدام الصهاينة لطفل وفتاة بغزة

20:01

التربية تطلق مبادرة لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 أعوام

19:54

مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في أحد الإنزالات الجوية لأهل غزة

وفيات
عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024وفيات الجمعة 9-2-2024وفيات الخميس 8-2-2024وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024