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عمان الأهلية تشارك في دبي بمؤتمر جمعية القلب الأمريكية للرعاية الصحية

منذ ثانيتين
عمان الأهلية تشارك في دبي بمؤتمر جمعية القلب الأمريكية للرعاية الصحية

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الأهلية ممثلة بمدير مركز جامعة عمان الأهلية للتدريب الصحي الأستاذ الدكتور خلدون حمدان بمؤتمر جمعية القلب الأمريكية
للرعاية الصحية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي عقد مؤخرا في الامارات العربية المتحدة .
حيث شارك أ.د. خلدون حمدان في اللجنة العلمية للمؤتمر وفي إدارة إحدى الجلسات الحوارية.
وتضمن المؤتمر عددا من الجلسات الحوارية ، ففي اليوم الاول تم مناقشة تعزيز مهارات الانعاش ورؤى البرامج التدريبية ، كما نوقش في اليوم الثاني رفع مستوى التميز في الرعاية الصحية من خلال الاعتماد على تحويل الممارسات المهنية لتكون مبنية على شهادات تدريبية معتمدة.
وقد حضرعدد كبير من المشاركين من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هذا المؤتمر الذي يعتبر من أهم اللقاءات التي تعقدها جمعية القلب
الأمريكية للمراكز المعتمدة لديها بشكل دوري.


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