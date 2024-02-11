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التعليم العالي تلغي قبولات الموازي بعد صدور قائمة الأردنية

منذ 4 ساعات
التعليم العالي تلغي قبولات الموازي بعد صدور قائمة الأردنية

وطنا اليوم:الغى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، قوائم قبولات الموازي، بعد صدور قائمة الدفعة الأولى في الجامعة الأردنية أمس السبت.
وسحبت الجامعة الأردنية قائمتها التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، كما أرسلت رسائل نصية إلى الطلبة الذين رُشحوا للقبول ضمن برنامج الموازي تبلغهم بالغاء قبولهم بسبب الطاقة الاستيعابية للتخصص.
وجاء قرار وزير التعليم العالي لاعتبار وجود خطأ في القوائم وهو تجاوز الحد الأعلى للقبول في البرنامج الموازي 30% من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص.
قرار التعليم العالي يلزم الجامعة بقبول طالب واحد إلى طالبين في معظم تخصصات الجامعة إذا طبقت نسبة الـ 30% من عدد المقبولين في البرنامج العادي، فيما تصل إلى نصف مقعد موازي في بعض التخصصات.
ويذكر أن عددا من الطلبة الذين وصلتهم رسائل نصية تفيد بترشيحهم للقبول توجهوا إلى الجامعة ودفعوا الرسوم بهدف التسجيل، قبل أن تلغى القوائم.


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