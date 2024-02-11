التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات إساءة الاختيار

وطنا اليوم:أكدت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لن يكون هناك تمديد لفترة تقديم طلبات إساءة الاختيار التي تنتهي اليوم الأحد الساعة 3 عصراً.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي /مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الدكتور مهند الخطيب، إن عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول بالجامعات بالدورة التكميلية لمرحلة البكالوريوس بلغ 3417 طالبا وطالبة، أما لمرحلة الدبلوم المتوسط فقد بلغ عدد الطلبة 3548 طالب وطالبة في مختلف الكليات الجامعية الحكومية.

وبين أن فترة التقديم طلبات اساءة الاختيار تنتهي اليوم، وعليه ندعو كل من الطلبة الذين أساءوا الاختيار أو من يرغب بتغيير التخصص أو الجامعة التقدم، مشيرا إلى أن هذه العملية مرتبطة بـ المعدلات التنافسية للدورة التكميلية.

وفيما يتعلق بآخر التحديثات حول موضوع المنح والقروض الجامعية، أكد الخطيب، أن مجلس الوزراء أقر الخميس الماضي نظاماً يهدف إلى تعطيل العمل بالنظام الجديد لصندوق دعم الطلب، وعليه فإنه بمجرد صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية يصبح النظام الجديد معطل العمل به هذا العام ويتم تأجيل العمل به إلى العام المقبل، وبالتالي يصبح صندوق دعم الطالب والتعليمات التي طُبقت خلال الأعوام الماضية سارية المفعول وستقوم الوزارة بالإعلان عن النقاط المحتسبة للطلبة الذين تقدموا بالاستفادة من المنح من القروض.

وقال إن عدد الطلبة المتقدمين للاستفادة من صندوق دعم الطالب تجاوز 88 ألف طالب لكن ممن تنطبق عليهم الشروط بلغ 80.105 ألف طالب، وسيتم اعلان نقاطهم المُحتسية ومن ثم سيتم فتح باب الاعتراضات الإلكترونية.

وشدد الخطيب ضرورة تسديد طلبة الجامعات الرسوم هذا العام، وبعد أن يتم إعلان نتائج الترشيح، فإنه بإمكان الطالب الذي حصل على قرض أو منحة استرداد المبلغ كاملاً من وزارة التعليم العالي.

كما أكد الخطيب، أن مجلس التعليم العالي أقر بتوحيد بدء الفصل الدراسي للجامعات والكليات الرسمية جميعهم يوم الأحد الموافق 18 / 2 على أن يتم البدء بالعملية التدريسية يوم الأحد الذي يليه الموافق 25 / 2 / 2024، أما فيما يتعلق بالجامعات والكليات الخاصة فإنه يبدأ الفصل الدراسي 25 / 2 / 2024 على أن تبدأ العملية التدريسية بتاريخ 3/ 3 /2024 .