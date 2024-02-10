الارتباط المحكم بين البسملة ( أول آية ) مع آخر آية في القرآن الكريم

جمع وتحليل وتدقيق الباحث / محمد عبد القادر عمرو

من روعة الإعجاز الرقمي او اللطائف الرقمية أنك ترى كل شيء يرتبط بإحكام في كتاب الله تعالى، والآن سوف نرى الارتباط المذهل للبسملة وهي أول آية في كتاب الله مع آخر آية في القرآن الكريم (مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ) [الناس: 114/6]والرقم سبعة هو أساس هذا الترابط، وإلى هذه المجموعة المذهلة من الحقائق الرقمية المتعلقة بأول آية وآخر آية من القرآن الكريم:

الحقيقة الأولى:

ترتبط أول آية مع آخر آية من حيث رقم الآية وعدد كلماتها:

أول آية في القرآن الكريم آخر آية في القرآن الكريم

رقم الآية عدد كلماتها رقم الآية عدد كلماتها

1 4 6 4

عند صفّ هذه الأرقام 1 ، 4 ، 6 ، 4 نجد عدداً من مضاعفات السبعة هو 4641لنرَ ذلك:

4641 = 7 × 663

الحقيقة الثانية :

حتى عندما نضمّ رقم السورة يبقى النظام قائماً، فأول آية من القرآن موجودة في السورة رقم 1 ، وآخر آية في القرآن نجدها في السورة رقم 114 وعندما نضمّ رقم السورة إلى رقم الآية إلى عدد الكلمات نجد:

أول آية في القرآن الكريم آخر آية في القرآن الكريم

السورة الآية كلماتها السورة الآية كلماتها

1 1 4 114 6 4

إن العدد الذي يمثل أرقام السورة والآية والكلمات لأول آية وآخر آية في القرآن هو: 46114411 هذا العدد من مضاعفات السبعة:46114411 = 7 × 6587773

الحقيقة الثالثة :

ويبقى نفس النظام قائماً عندما يدخل عدد حروف كل آية لنكتب رقم السورة ورقم الآية وعدد الكلمات وعدد الحروف بهذا الترتيب وذلك من أجل أول آية وآخر آية من القرآن الكريم:

أول آية في القرآن الكريمآخر آية في القرآن الكريم

السورة الآية كلماتها حروفها السورة الآية كلماتها حروفها

1 1 4 19 114 6 4 13

وهنا نجد العدد الضخم 134611419411 من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:

134611419411 = 7 × 19230202773

الحقيقة الرابعة :

ولكن الأمر الأكثر غرابة أننا نجد لكل آية نظاماً مستقلاً، فأول آية في القرآن تتميز بالأرقام الآتية:

رقم السورة 1 رقم الآية 1 عدد كلماتها 4 عدد حروفها 19:

السورة الآية كلماتها حروفها

1 1 4 19

عند صفّ هذه الأرقام نجد العدد 19411 من مضاعفات السبعة:19411 = 7 × 2773

الحقيقة الخامسة :

ويتكرر النظام ذاته مع آخر آية من القرآن الكريم،

فرقم السورة 114 رقم الآية 6 عدد كلماتها 4 عدد حروفها 13:

السورة الآية كلماتها حروفها

114 6 4 13

وبصفّ هذه الأرقام نجد العدد 1346114 من مضاعفات السبعة= 7 × 192302

الحقيقة السادسة :

أول آية في القرآن هي: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) تتألف من10 أحرف أبجدية , نذكرها حسب الأكثر تكرارا مع تكرار كل حرف من هذه الأحرف في البسملة.

والآن نكتب تكرار جميع حروف البسملة العشرة ونرتبها حسب الأكثر تكراراً:

الحرف ل م ا ر ح ب س هـ ن ي عدد تكراره 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1

المذهل أن هذا العدد الذي يمثل تكرار كل حرف من هذه الأحرف مصفوفاً يقبل القسمة على سبعة:

1111122334 = 7 × 158731762

الحقيقة السابعة:

ولكن الأعجب من ذلك وجود النظام ذاته في آخر آية من القرآن وهي: (مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ) ، والآن نكتب تكرار جميع حروف البسملة العشرة ونرتبها حسب الأكثر تكراراًوتظهر كما هو في الجدول التالي:

الحرف ا ن ل م ج هـ و س عدد تكراره 3 3 2 1 1 1 1 1

العدد الذي يمثل هذه التكرارات هو 11111233 من مضاعفات الرقم 7 ويساوي 7 × 1587319

هنالك أيضاً نظام سباعي لحروف كلمات آخر آية من القرآن، لنكتبها ونكتب تحت كل كلمة عدد حروفها: مِنَ الجْنَّةِ و النَّاسِ

2 5 1 5

ونجد ان العدد الذي يمثل توزع أحرف هذه الآية هو 5152 = 7 × 736

إن ترتيب الحروف حسب الأكثر تكراراً له أساس في علم الرياضيات يسمى بالتصنيف والنِّسَب. وهذا نظام موجود في عمل الكمبيوتر حيث يقوم بترتيب معطيات معينة حسب نظام معين.

الآن نلخص هذه الحقائق المتعلقة بأول آية وآخر آية في القرآن الكريم

1ـ توزع حروف كل آية من الآيتين هو عدد من مضاعفات السبعة.

2ـ تكرار جميع حروف كل آية من الآيتين يعطي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة.

3ـ مصفوف أرقام السورتين حيث توجد أول آية وآخر آية يعطي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة.

4ـ أرقام الآيتين وعدد كلماتهما يعطي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة.

5ـ أرقام السورتين مع أرقام الآيتين مع عدد كلماتهما يعطي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة.

6ـ أرقام السورتين مع أرقام الآيتين مع عدد كلماتهما وعدد حروفهما يعطي عدداً هو من مضاعفات الرقم سبعة.

7ـ رقم السورة مع رقم الآية مع عدد الكلمات وعدد الحروف لكل من الآيتين يعطي عددا هو من مضاعفات الرقم سبعة.

ونتساءل بعد هذه السباعيات المتكررة: كيف جاءت هذه التوافقات مع الرقم سبعة؟

هل هي بترتيب بشر؟ أم هي من عند ربِّ البشر؟

المصدر : لطائف الرقم (سبعة) في القرآن الكريم