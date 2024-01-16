التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بروناي وتركيا وباكستان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية للعام الجامعي 2024-2025 مقدمة من حكومة بروناي/ دار السلام في البرامج الدراسية كافة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في تخصصات مختلفة في الجامعات التالية:

University Islam Sultan Sharif Ali

University Brunei Darussalam

University Teknologi Brunei

Politeknik Brunei

تشمل المنحة الدراسية:

(تغطية الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، سكن، بدل وجبات طعام، مصروف شهري، تذكرة طيران ذهاباً وإياباً على الدرجة الاقتصادية).

 شروط التقدم:

– ألا يزيد عمر الطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس عن (25) عاماً، وطالب الماجستير عن (35) عاماً في 1-7-2024

– ألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS عن (6) وفي امتحان TOEFL عن (550).

– ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2024.

وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.mfa.gov.bn/pages/online.bdgs.aspx لتعبئة الطلب مدعماً بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول.

ملاحظات:

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

تركيا

وأعلنت الوزارة أيضا عن توافر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وفي تخصصات مختلفة، حيث سيتم توزيع الطلبة الحاصلين على هذه المنح على الجامعات الحكومية والخاصة بناءً على معايير ونظام مفاضلة بالإضافة إلى المقابلة التي سيخضع لها الطالب من قبل اللجنة التركية المختصة.

 تشمل المنحة الدراسية:

(تغطية الرسوم الدراسية بما فيها السنة التحضيرية، السكن، راتب شهري، التأمين الصحي، تذكرة طيران لمرة واحدة ذهاباً واياباً).

 آلية التقديم: يقوم الطالب بالدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr لتعبئة الطلب والاطلاع على مزيد من المعلومات حول المنح والتخصصات المتاحة والجامعات وشروط القبول والتسجيل.

 فترة تقديم الطلبات: تبدأ من تاريخ 10-1-2024 وتنتهي بتاريخ 20-2-2024.

ملاحظات:

• يشترط أن يكون عمر الطالب للبكالوريوس (أقل من 21 عاماً)، الماجستير (أقل من (30) عاماً)، والدكتوراه (أقل من (35) عاماً).

• الحد الأدنى لمعدل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (90%) للراغبين بالالتحاق في تخصصي “الطب البشري وطب الاسنان، و(80%) في تخصصات الهندسة.

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 مع ضرورة التقيد بالجامعات التركية المعترف بها لدى الوزارة المدرجة على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

الباكستان

كما أعلنت الوزارة عن توافر منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS/ الباكستان للعام الجامعي 2024-2025 في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) في عدد من التخصصات بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، رسوم القبول لمرة واحدة، رسوم التسجيل والمختبر، رسوم إشتراك في المكتبة).

وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين للحصول على مزيد من المعلومات عن التخصصات والتفاصيل المتعلقة بالقبول وتعبئة الطلب:

– www.comsats.edu.pk

ملاحظات:

• الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو تاريخ 30-6-2024.

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023