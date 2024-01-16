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عمان الاهلية تتأهل للبطولة الدولية للمناظرات في قطر

منذ ساعة واحدة
عمان الاهلية تتأهل للبطولة الدولية للمناظرات في قطر

وطنا اليوم:تمكن فريق جامعة عمان الأهلية للمناظرات من الفوز بالمركز الرابع في البطولة الوطنية الثالثة للمناظرات، والتي نظمتها جامعة الحسين التقنية بالتعاون مع مؤسسة المناظرات والفكر خلال الفترة 11- 13 / 1 / 2024، بمشاركة 28 جامعة، فيما أقيم الحفل الختامي مساء يوم الاثنين الموافق 15-1-2024 بحضور الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، وعميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات.
حيث مثل فريق الجامعة في البطولة كلاً من الطالب أحمد الجديد، الطالبة بتول مريش والطالب أنس عكاوي من كلية الآداب والعلوم، والطالب أكثم عربيات من كلية الحقوق، تحت إشراف الدكتور إيهاب ريّان من كلية الحقوق.
وبهذا الفوز، تأهل فريق الجامعة للبطولة الدولية لمناظرات الجامعات باللغة العربية، والتي ينظمها مركز مناظرات قطر خلال شهر أيار من العام الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، بينما حصلت الطالبة بتول مريش على جائزة أفضل عشر متحدثين على مستوى المملكة.
وتقدّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالتهنئة للطلبة المشاركين متمنياً لهم السداد والتوفيق خلال مشاركتهم في البطولة الدولية، كما أكد على أن هذا الفوز يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه الجامعة في مجال المناظرات عبر حرص الجامعة على توفير البيئة الداعمة لتنمية مهارات الطلاب والاستثمار في مواهبهم.


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