بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير

منذ ساعتين
جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المرموقة في التخصصات التالية:-

كلية التمريض: تخصص تمريض
كلية العلوم الطبية المساندة: تخصص علاج طبيعي
كلية تكنولوجيا المعلومات: تخصص علم الحاسوب

وفقاً للشروط التالية:
أن لايقل معدله عن (جيد جداً) في البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب
الالتزام بالعمل في الجامعة وفق الشروط الخاصة بنظام البعثات
يفضل ممن لديه أبحاث في مجلات علمية أو مؤتمرات على أن تكون معتمدة ومصنفة في قاعدة البيانات Scopus or ISI))
تعطى الاولوية للذين على مقاعد الدراسة أو لديهم قبول من جامعة مصنفة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم ضمن تصنيف QS
أن يجيد اللغة الانجليزية ويثبت ذلك في امتحان التوفل بعلامة لا تقل عن (550)، أو ما يعادلها
أن لا يزيد عمر المبعوث عن (35) عاماً

على المتميزين والراغبين الاستفادة من هذه الفرصة التقدم بطلباتهم الى دائرة الموارد البشرية مصطحبين معهم الوثائق التالية:
السيرة الذاتية
صور عن الشهادات الجامعية (البكالوريوس والماجستير)
صورة عن كشف علامات الشهادات الجامعية
صورة عن شهادة الثانوية العامة
صورة عن الهوية الشخصية
صورة شخصية
علماً بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 25/01/2024م، و لن ينظر في اي طلب مخالف للشروط المطلوبة أو غير مستوفي للوثائق المطلوبة.
للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2392


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:59

الصرايرة عضوا في مجلس أمناء جامعة البترا

17:23

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء يازور

16:38

إعادة افتتاح أقدم مركز أمني في الأردن للعمل كسرية للهجّانة

16:34

الصفدي يشدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على وقف الحرب في غزة

16:33

افتتاح مكتب حزب إرادة في عين الباشا والبقعة. (فيديو وصور )

16:30

في ظل تحديات وجودية … هل نحن جاهزون؟

15:59

حقوق عمان الأهلية تُضيف خلال عام للمكتبة الأردنية والعربية 4 كتب علمية مُحكّمة

15:55

الإستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار أي سلعة قبل انتهاء رمضان

15:50

تشكيل فريق وغرفة عمليات لمتابعة وصول الحاويات إلى ميناء العقبة

15:46

تعزيزات إسرائيلية من غزة للضفة تخوفًا من انفجار الأوضاع

15:37

صحيفة إسرائيلية: الحوثيون نجحوا في إخفاء أسلحتهم

15:30

ارتفاع نسبة استخدام الوسائل التقليدية لتنظيم الحمل في الأردن

وفيات
والدة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات في ذمة اللهوفيات الإثنين 15-1-2024وفاة العين السابق محمد صامد الرقادوفيات الأحد 14-1-2024آل عازر و آل الريحاني ينعون فقيدتهم المرحومة يُسرى سليمان سالم عازر (أم سامر)