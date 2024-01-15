بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

حقوق عمان الأهلية تُضيف خلال عام للمكتبة الأردنية والعربية 4 كتب علمية مُحكّمة

منذ ثانيتين
حقوق عمان الأهلية تُضيف خلال عام للمكتبة الأردنية والعربية 4 كتب علمية مُحكّمة

وطنا اليوم:بجهود متميّزة ومتفرّدة ، تمكنت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية ، خلال عام واحد فقط ، بقيادة عميدها الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة (نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية ) أن تضيف للمكتبة العربية عموما والأردنية خصوصا أربعة كتب علمية محكّمة في ” التحكيم التجاري الدولي وعقود الإنشاءات ” .
هنيئآ لجامعة عمان الأهلية أم الجامعات الخاصة بهذا الانجاز لهذه القامات الأكاديمية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:55

الإستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار أي سلعة قبل انتهاء رمضان

15:50

تشكيل فريق وغرفة عمليات لمتابعة وصول الحاويات إلى ميناء العقبة

15:46

تعزيزات إسرائيلية من غزة للضفة تخوفًا من انفجار الأوضاع

15:37

صحيفة إسرائيلية: الحوثيون نجحوا في إخفاء أسلحتهم

15:30

ارتفاع نسبة استخدام الوسائل التقليدية لتنظيم الحمل في الأردن

15:27

توقعات بتشكل الصقيع في بعض مناطق الأردن الثلاثاء

15:23

281 أسرة مستفيدة من مساكن الأسر العفيفة العام الماضي

15:13

مقتل مستوطنة وإصابة 17 آخرين بعملية رعنانا

14:34

خمس بقرات حمراء .. أشعلت طوفان الأقصى

14:24

تشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية

14:18

الحكومة : انخفاض أسعار بنزين 90 وارتفاع 95 عالمياً

14:14

أبو السمن يبحث تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية

وفيات
والدة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات في ذمة اللهوفيات الإثنين 15-1-2024وفاة العين السابق محمد صامد الرقادوفيات الأحد 14-1-2024آل عازر و آل الريحاني ينعون فقيدتهم المرحومة يُسرى سليمان سالم عازر (أم سامر)