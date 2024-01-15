حقوق عمان الأهلية تُضيف خلال عام للمكتبة الأردنية والعربية 4 كتب علمية مُحكّمة

وطنا اليوم:بجهود متميّزة ومتفرّدة ، تمكنت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية ، خلال عام واحد فقط ، بقيادة عميدها الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة (نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية ) أن تضيف للمكتبة العربية عموما والأردنية خصوصا أربعة كتب علمية محكّمة في ” التحكيم التجاري الدولي وعقود الإنشاءات ” .

هنيئآ لجامعة عمان الأهلية أم الجامعات الخاصة بهذا الانجاز لهذه القامات الأكاديمية