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الدكتورة نانسي الزبيدي تحاضر طلبة الدبلوم العالي في التربية في فيلادلفيا

منذ ساعة واحدة
الدكتورة نانسي الزبيدي تحاضر طلبة الدبلوم العالي في التربية في فيلادلفيا

وطنا اليوم:قام قسم الارشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا بإشراف الدكتورة سناء السيد المحاضرة في مادة الاشراف التربوي في برنامج الدبلوم العالي في التربية ، باستضافة رئيس قسم الاشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم للواء عين الباشا الدكتورة نانسي الزبيدي “كمتحدث ضيف” وذلك في محاضرة الاشراف التربوي، بهدف اتاحة المجال للطلبة للاطلاع على تجارب تطبيقية وعملية في مادة الاشراف التربوي، وقد تناولت المحاضرة المواضيع التالية:
مهام المشرف التربوي في وزارة التربية والتعليم.
مهام مدير المدرسة كمشرف مقيم.
أساليب الاشراف التربوي الأكثر فاعلية.
الاشراف التربوي في عصر التكنولوجيا الرقمية.
دور مدير الاشراف في وزارة التربية والتعليم.


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