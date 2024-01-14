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أعمال فيلادلفيا تعقد دورة تدريبية لطلبتها المتوقع تخرجهم

منذ ساعتين
أعمال فيلادلفيا تعقد دورة تدريبية لطلبتها المتوقع تخرجهم

وطنا اليوم:انطلاقًا من مسؤولية كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا نحو طلبتها، عقدت الكلية دورة تدريبية للطلبة المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراسي الأول. تناولت الدورة مهارات بناء السيرة الذاتية والبحث عن فرص العمل إضافة إلى الاستعداد للمقابلات الشخصية. قدّم الدورة التدريبية عضو مجلس كلية الأعمال الآنسة نادين عوض الله والتي تحمل عدد من الشهادات المتخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية، وتعمل كذلك في مجال استقطاب الكفاءات. وفي هذا الخصوص أشار عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار تنفيذ خطة الكلية التنفيذية والتي أشارت في إحدى أهدافها إلى تعزيز فرص التطوير الذاتي للطلبة وتنمية قدراتهم المعرفية والابتكارية والمهنية والقيادية وإعدادهم للعمل في سوق عالمي متغير.


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