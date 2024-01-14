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التعليم العالي: 5 حالات إنسانية للبعثات والمنح والقروض الجامعية

منذ 5 ثواني
التعليم العالي: 5 حالات إنسانية للبعثات والمنح والقروض الجامعية

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تقدموا بطلبات إلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية المقدمة من الوزارة للعام الجامعي 2023-2024، أن التعليمات النافذة اعتمدت خمس حالات إنسانية يمكن للطالب الذي تنطبق عليه الاستفادة منها من خلال إضافة واحتساب النقاط المخصصة لكل حالة لمجموع نقاطه.
وأكدت الوزارة أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة عرض بيانات الطالب الاقتصادية والأكاديمية إضافةً إلى النقاط التي تم احتسابها له، حيث يمكن لكل طالب الاعتراض على هذه النقاط المحتسبة شريطة تحميل الوثائق المعززة لذلك.
كما يمكن للطالب أن يتقدم بوثيقة للحالة الإنسانية التي تنطبق عليه شريطة ألا يكون قد مضى على صدورها أكثر من (6) أشهر تجنباً لاستبعادها وعدم اعتمادها.
للتعرف على هذه الحالات الإنسانية، والوثائق المطلوب إعدادها لكل حالة، والإجراءات المتبعة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://bit.ly/3TVQGQt


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