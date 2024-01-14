بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا تثمن جهود الخريج (الربيحات) المشارك مع فريق الإنزال الجوي لدعم صمود قطاع غزة

منذ 4 ساعات
جامعة البترا تثمن جهود الخريج (الربيحات) المشارك مع فريق الإنزال الجوي لدعم صمود قطاع غزة

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم خريج الجامعة الإعلامي عبد الله الربيحات، تثمينًا لمشاركته ضمن فريق الإنزال الجوي لإرسال المساعدات الطبية والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة بالتعاون مع نشامى سلاح الجو الملكي.
وشارك الربيحات مع نشامى سلاح الجو الملكي في إنزال المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك خلال تغطيته الإعلامية لعملية الإنزال.
وأشاد عبد الرحيم بدور القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي في مساعدة الأهل في قطاع غزة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وثمن الربيحات الذي يعمل في صحيفة الغد هذه المبادرة الطيبة من الجامعة، شاكرًا لعمادة شؤون الطلبة دورَها المميز في متابعة خريجي الجامعة، وتسليط الضوء على إنجازاتهم وإدامة التواصل معهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:51

مقتل مستوطن وإصابة آخرين بصواريخ المقاومة شمال فلسطين

15:32

التعليم العالي: 5 حالات إنسانية للبعثات والمنح والقروض الجامعية

15:26

أول مفاجأة حول سقوط فتاة من أعلى فندق شهير في مصر

15:17

المياه: ارتفاع تخزين السدود الى 100 مليون متر مكعب

15:11

قوات الاحتلال تنسحب من مناطق وسط قطاع غزة

15:03

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

14:52

ولي العهد الحسين في سنغافورة

14:33

غارة إسرائيلية على غزة تقتل 3 من أقارب أحمد الطيبي

14:21

85 % من سكان غزة هُجروا قسرا بسبب العدوان الإسرائيلي

14:18

العقبة تخطط لجذب مليون ونصف سائح خلال 2024

14:13

استغلال 309 كهوف في البترا بشكل غير قانوني

14:08

الخصاونة يوجه إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة

وفيات
وفاة العين السابق محمد صامد الرقادوفيات الأحد 14-1-2024آل عازر و آل الريحاني ينعون فقيدتهم المرحومة يُسرى سليمان سالم عازر (أم سامر)شكر على تعاز من عشيرة المشاعلة بوفاة المرحوم مهند حامد المشاعلهوفيات الخميس 11-1-2024