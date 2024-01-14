جامعة البترا تثمن جهود الخريج (الربيحات) المشارك مع فريق الإنزال الجوي لدعم صمود قطاع غزة

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم خريج الجامعة الإعلامي عبد الله الربيحات، تثمينًا لمشاركته ضمن فريق الإنزال الجوي لإرسال المساعدات الطبية والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة بالتعاون مع نشامى سلاح الجو الملكي.

وشارك الربيحات مع نشامى سلاح الجو الملكي في إنزال المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك خلال تغطيته الإعلامية لعملية الإنزال.

وأشاد عبد الرحيم بدور القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي في مساعدة الأهل في قطاع غزة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمن الربيحات الذي يعمل في صحيفة الغد هذه المبادرة الطيبة من الجامعة، شاكرًا لعمادة شؤون الطلبة دورَها المميز في متابعة خريجي الجامعة، وتسليط الضوء على إنجازاتهم وإدامة التواصل معهم.