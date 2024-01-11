جامعة البترا تنظم معرضًا بعنوان: الصورة تنتصر دعمًا لإخواننا في غزة

وطنا اليوم:نظمت جامعة البترا في حرمها الجامعي معرضًا فنيًّا تحت عنوان: “الصورة تنتصر” دعمًا لصمود المرابطين في غزة، ونُظّم المعرض برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ومشاركة المستشار الأعلى للجامعة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، والمدير العام لشركة البتراء للتعليم السيد سامر الطيب، وحضور عمداء الكليات ومدراء الدوائر وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة.

وأقيم المعرض بالتعاون بين نادي الجامعة وكلية العمارة والتصميم، وضم معرضًا لصور شارك بها طلبة الجامعة تعبر عن صمود غزة، والمعاناة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية.

ووجه رئيس نادي الجامعة الأستاذ الدكتور إياد الملاح الشكر إلى أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الجامعة، والهيئة الأكاديمية والإدارية في كلية العمارة والتصميم المشاركين في المعرض، وعميد كلية العمارة الدكتور عامر جوخدار، وطلبة الجامعة، مشيرًا إلى أن الفعالية تأتي ضمن فعاليات جامعة البترا في الوقوف إلى جانب إخواننا في غزة ودعم المقاومة، قائلًا: “نسأل الله لهم النصر والثبات والفرج القريب”.