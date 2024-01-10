بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الاولى على مستوى الجامعات الرسمية آل البيت تبرم مذكرة تفاهم تدريبية مع اياف

منذ ساعة واحدة
الاولى على مستوى الجامعات الرسمية آل البيت تبرم مذكرة تفاهم تدريبية مع اياف

وطنا اليوم – أكد رئيس جامعة  آل البيت الأستاذ الدكتور أسامه نصير  حرص جامعة آل البيت على تعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية في الأردن، وضمن سياق خطتها الجديدة والتي تهدف لتعزيز دورها وبما ينعكس إيجاباً على مصالح المستهدفين من طلبتها، وأضاف خلال لقائه المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية الدكتور محمد رسول الطراونة للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التدريبي ما بين الجامعة والأكاديمية والتي تعتبر الاولى على مستوى الجامعات الرسمية الأردنية ، بأن آل البيت تتطلع لأن تكون مخرجاتها التعليمية تتوائم مع المعايير والمتطلبات الدولية، مشيراً الى أن الجامعة قد باشرت بإدخال اللغة الألمانية في تدريس بعض المساقات الصحية خدمةً للطالب لكي يكون مؤهلاً لما بعد التخرج لدخول سوق العمل ، مستعرضاً مسيرة الجامعة وخططها الطموحة المستقبلية.
الدكتور محمد الطراونة المدير التنفيذي أشار الى اهتمام الأكاديمية بأن يكون لديها علاقة تعاون تدريبي مشترك مع آل البيت وسعيها ضمن برامجها التدريبية للوصول بالخريج الأردني الى السوق العالمي ، ووصول طلاب إقليم الشرق الاوسط إلى جامعة آل البيت، مشيراً الى تفعيل كافة الامكانيات والبرامج ما بين الجانبين من خلال منصة الاكاديمية التي تحتوي العشرات من الكورسات التدريبية لتغطية حاجة السوق المحلي.
وتنص مذكرة التفاهم وتهدف للإستجابة لمتطلبات السوق العالمي الصحة العامة، وتوسيع نطاق وصول طلاب ومعاهد إقليم الشرق الأوسط لجامعة آل البيت ورفع مستوى التثقيف والقدرات لديهم ، ودعم المساعي والأنشطة التعليمية والبحثية، وتعزيز تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإقامة شراكات مستقبلية، وإقامة الندوات وورش العمل التي تخدم الجامعة وتحقق تنوع معرفي في المساقات الصحية والتمريضية، وتوفير التطبيق العملي المناسب وتحقيق التميز والإرتقاء وتأهيلهم ضمن المعايير الدولية لما بعد التخرج ودخول سوق العمل.
وحضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم نائبي الرئيس للشؤون الاكاديمية والهندسية الأستاذ الدكتور احمد العلاونة والتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور مهند اكرم ومن جانب الأكاديمية مسؤولة الشراكات في الاكاديمية الدولية للصحة المجتمعية فرح خليفة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:18

بلدية مادبا الكبرى وكلية حطين الجامعيةالمتوسطة توقعان مذكرة تفاهم أبرز بنودها خصومات تشجيعية لأبناء مادبا 

22:18

البلقاء التطبيقية : تكرم الطلبة الفائزين بالمركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية 2023-2024 المقامة في البحرين

21:51

اتفاقية لإنشاء أكاديمية السينما الأردنية في الجامعة الألمانية الأردنية

21:04

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : “قمة العقبة” دفنت الإشاعات .. وعلى أميركا أن تنصت

20:47

الأمن يهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض

20:44

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور سلاح الجو الملكي

20:26

*خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي* *شيوخ ووجهاء منطقة شفا بدران يثمنون الدور المحوري للملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة*

20:23

شاهد.. القسام تستدرج بكفاءة قوة إسرائيلية داخل نفق بغزة

20:14

بلينكن: لا بد من ردة فعل تجاه تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

20:06

تجارتها في مأزق .. هجمات الحوثي تكبّد إسرائيل خسائر فادحة

19:31

لم يحدد موعدها بعد.. قريبا دخول 400 شاحنة لغزة يوميا

19:22

الملك يودع الرئيسين المصري والفلسطيني لدى مغادرتهما العقبة

وفيات
وفيات الأربعاء 10-1-2024وفيات الثلاثاء 9-1-2024وفيات الإثنين 8-1-2024النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التلوفيات الأحد 7-1-2024