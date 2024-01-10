الاولى على مستوى الجامعات الرسمية آل البيت تبرم مذكرة تفاهم تدريبية مع اياف

وطنا اليوم – أكد رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور أسامه نصير حرص جامعة آل البيت على تعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية في الأردن، وضمن سياق خطتها الجديدة والتي تهدف لتعزيز دورها وبما ينعكس إيجاباً على مصالح المستهدفين من طلبتها، وأضاف خلال لقائه المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية الدكتور محمد رسول الطراونة للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التدريبي ما بين الجامعة والأكاديمية والتي تعتبر الاولى على مستوى الجامعات الرسمية الأردنية ، بأن آل البيت تتطلع لأن تكون مخرجاتها التعليمية تتوائم مع المعايير والمتطلبات الدولية، مشيراً الى أن الجامعة قد باشرت بإدخال اللغة الألمانية في تدريس بعض المساقات الصحية خدمةً للطالب لكي يكون مؤهلاً لما بعد التخرج لدخول سوق العمل ، مستعرضاً مسيرة الجامعة وخططها الطموحة المستقبلية.

الدكتور محمد الطراونة المدير التنفيذي أشار الى اهتمام الأكاديمية بأن يكون لديها علاقة تعاون تدريبي مشترك مع آل البيت وسعيها ضمن برامجها التدريبية للوصول بالخريج الأردني الى السوق العالمي ، ووصول طلاب إقليم الشرق الاوسط إلى جامعة آل البيت، مشيراً الى تفعيل كافة الامكانيات والبرامج ما بين الجانبين من خلال منصة الاكاديمية التي تحتوي العشرات من الكورسات التدريبية لتغطية حاجة السوق المحلي.

وتنص مذكرة التفاهم وتهدف للإستجابة لمتطلبات السوق العالمي الصحة العامة، وتوسيع نطاق وصول طلاب ومعاهد إقليم الشرق الأوسط لجامعة آل البيت ورفع مستوى التثقيف والقدرات لديهم ، ودعم المساعي والأنشطة التعليمية والبحثية، وتعزيز تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإقامة شراكات مستقبلية، وإقامة الندوات وورش العمل التي تخدم الجامعة وتحقق تنوع معرفي في المساقات الصحية والتمريضية، وتوفير التطبيق العملي المناسب وتحقيق التميز والإرتقاء وتأهيلهم ضمن المعايير الدولية لما بعد التخرج ودخول سوق العمل.

وحضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم نائبي الرئيس للشؤون الاكاديمية والهندسية الأستاذ الدكتور احمد العلاونة والتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور مهند اكرم ومن جانب الأكاديمية مسؤولة الشراكات في الاكاديمية الدولية للصحة المجتمعية فرح خليفة.