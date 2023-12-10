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رئيس جامعة البترا يستقبل المستشار الثقافي العراقي

منذ ساعة واحدة
رئيس جامعة البترا يستقبل المستشار الثقافي العراقي

وطنا اليوم:زار المستشار الثقافي لجمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الدكتور خير الدين الأمين جامعة البترا، والتقى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وعددًا من عمداء الكليات، ومديري الدوائر الإدارية والمراكز العلمية.
وقدم عبد الرحيم نبذة تعريفية عن الكليات وبرامجها العلمية المختلفة والاعتمادات العلمية الحاصلة عليها الجامعة.
وتضمنت الزيارة جولة في عدد من مرافق الجامعة ومختبراتها،
استمع فيها الأمين إلى إيجاز عنها من عمداء الكليات ومديري المراكز العلمية والدوائر.
وشملت الزيارة كلية الصيدلة والعلوم الطبية، ومركز الدراسات الدوائية، وكلية طب الأسنان، وكلية العمارة والتصميم، وكلية الحقوق، وكلية الإعلام، ومركز الحاسوب والسيطرة، وحديقة السنترال بارك.
وقدم رئيس الجامعة درع الجامعة التقديري إلى المستشار الثقافي العراقي.


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