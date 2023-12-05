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أبو صوي ممثلاً الأردن في مجلس إدارة الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية‎

منذ 5 ساعات
أبو صوي ممثلاً الأردن في مجلس إدارة الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية‎

وطنا اليوم:أعلن مؤخراً عن فوز رئيس إدارة الخزينة والاستثمار في مجموعة كابيتال بنك علي أبو صوي في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) لمدة ثلاث سنوات 2023-2026، وذلك ممثلاً جمعية المتداولين بالأسواق المالية في الأردن حيث يشغل منصب رئيس الجمعية. 

وكانت انتخابات مجلس الإدارة قد جرت على هامش اجتماعات المؤتمر السادس والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية الذي عقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، وبحضور وفود مصرفية عربية من المغرب والسعودية ومصر والبحرين والإمارات والكويت وعُمان ولبنان وفلسطين والأردن والسودان وتونس وليبيا، إضافة إلى ممثلين من المتداولين العرب في المصارف الأوروبية والأمريكية.  

وعقب إعلان النتائج، قال أبو صوي: “أتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين لتعزيز دور الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية لتطوير قطاع الأسواق المالية في المنطقة، ودعم جهوده في حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية والحوكمة”، لافتاً إلى أن فوز الأردن في عضوية مجلس الإدارة يعكس ثقة الأعضاء وقدراتها في دعم قطاع الأسواق المالية وتعزيز التعاون والشراكة بين المتداولين العرب.


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