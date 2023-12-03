مجموعة كابيتال بنك ضمن قائمة فورتشن لأقوى  500 شركة عربية لعام 2023

وطنا اليوم-الأحد 3 كانون الأول 2023- اختارت مجلة فورتشن والتي تُعنى بقضايا المال والأعمال، مجموعة كابيتال بنك ضمن قائمة فورتشن لأقوى 500 شركة عربية للعام 2023 من حيث الإيرادات السنوية.

وتعتمد تصنيفات “فورتشن 500 العربية” لاختيار أقوى الشركات على عدد من المعايير المحددة، كإجمالي الإيرادات، وعدد الموظفين، بحيث تتبع منهجية ثابتة وصارمة، تتضمن بحثاً شاملاً لأسواق الأسهم المالية في 22 دولة، إلى جانب تقييم جمع البيانات المالية من الشركات، والتحقق منها، والتحليل المُعمق لها، بحيث تكون مطابقة بشكل أساسي مع البيانات المالية المستقلة من خدمة “S&P Capital IQ” من مؤسسة “ستاندرد آند بورز”.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك، سامر العالول: “نحن فخورون بهذا الإنجاز، الذي يعكس قوة واستقرار مجموعة كابيتال بنك وقدرتها على تحقيق النمو والازدهار رغم العديد من التحديات الاقتصادية الضاغطة، كما يعكس هذا الإنجاز الموقع المتقدم الذي تحظى به المجموعة داخل السوق المصرفي المحلي والإقليمي، وحرصها على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية”.

وأضاف العالول: “نسعى دائماً إلى الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة، كما نستثمر بشكل مستمر في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، لتعزيز قدرتنا على تقديم خدماتنا بشكل أفضل، لذا نحن ملتزمون بمواصلة النمو والازدهار، وتقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا وموظفينا.”

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة كابيتال بنك قد خطت خلال العام 2022 خطوات قوية ومدروسة لتعزيز نموها وانتشارها محلياً وإقليمياً حيث أعلنت المجموعة عن افتتاح فرع للمصرف الأهلي العراقي التابع لها في السعودية، وذلك بهدف تشجيع التجارة بين العراق والسعودية وتسهيلها.

كما استحوذ كابيتال بنك على 100% من أسهم بنك سوسيته جنرال -الأردن، بالإضافة إلى الاستحواذ على أعمال وفروع بنك عوده في الأردن والعراق.

وقد جذب النمو والتطور الذي شهدته المجموعة اهتمام مؤسسات وصناديق تمويل سيادية على رأسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي استثمر في مجموعة كابيتال بنك خلال العام 2022 وأصبح يمتلك ما نسبته 23.97% من رأس مال المجموعة، وذلك بقيمة تقدر بحوالي 695 مليون ريال سعودي (185.3 مليون دولار).