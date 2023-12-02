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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

منذ 9 ثواني
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

وطنا اليوم – استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، بزعم محاولته طعن جنود قرب قرية تل جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له “اشتبهت دورية من جنود الاحتياط بشاب فأوقفته للتحقيق معه وفي غضون ذلك استل الشاب سكينًا وأخذ بالتقدم، فتم إطلاق النار عليه” ما أدى إلى استشهاده .


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