اتحاد التأمين يعقد تدريبياً حول مكافحة غسل الأموال

وطنا اليوم – عقد الإتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم السبت، برنامجاً تدريبياً حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية”بحضور 75 مشاركاً من 10 شركات تأمين.

وقال الاتحاد في بيان، إن هذا البرنامج يأتي استكمالا لخطته بعقد برامج وورشات تدريبية مجانية لشركات التأمين حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمساعدتها في تلبية المتطلبات الرقابية والقانونية، وانسجاماً مع متطلبات البنك المركزي بتدريب العاملين في شركات التأمين.

وتناول البرنامج أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات تطبيق العناية الواجبة (CDD)، والتحقق من بيانات العملاء في عقود التأمين، وتعريفهم بالفرق بين العملية غير الاعتيادية والمشبوهة، ومتطلبات إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيعقد الاتحاد دوريا برامج تدريبية في مكافحة غسل الأموال لحين استكمال تدريب موظفي شركات التأمين، وأعضاء مجالس إدارات شركات التأمين، وإداراتها العليا، كون التدريب في هذا الموضوع هو متطلب رقابي سنوي للبنك المركزي.