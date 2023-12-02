بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

أمنية تطلق خدمة المكالمات الصوتية عبر الواي فاي

منذ ساعتين
أمنية تطلق خدمة المكالمات الصوتية عبر الواي فاي

وطنا اليوم – أطلقت شركة أمنية، خدمة المكالمات الصوتية عبر الواي فاي .
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تتيح الخدمة إمكانية إجراء المكالمات المحلية والدولية عبر الاتصال بأي شبكة واي فاي وتلقيها بوضوح تام، عند ضعف أو انعدام الإشارة الخلوية، من خلال الاتصال بأي شبكة إنترنت لاسلكية “واي فاي .”
وستلعب هذه الخدمة دوراً كبيراً في تعزيز كفاءة الصوت بشكل أفضل عبر حل مشكلة انقطاع الاتصال لضعف التغطية أو انعدامها في بعض المناطق النائية أو المباني السكنية العالية أو الطوابق السفلية.
وقال رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية، خلدون سويدان، “توفر هذه الخدمة فوائد عديدة لمشتركينا، خاصة وأن المكالمات تنتقل بشكل تلقائي وسلس بين شبكة الهاتف النقال وشبكة الواي فاي لضمان حصول الزبون على تجربة اتصال عالية الجودة على الدوام وخاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أو انعدام في الإشارات الخلوية.”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:42

فضية وبرونزية للمنتخب الوطني في البطولة العربية للجولف

18:39

خسارتان لمنتخب الواعدات ببطولة غرب آسيا

18:36

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

18:32

عباس يبحث مع مدعي الجنائية الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي

18:28

26.4 مليون دينار صادرات مدينة الزرقاء التجارية

18:25

هيئة الأوراق المالية تشارك في اجتماعات المؤتمر السنوي ” أيوسكو”

18:20

اتحاد التأمين يعقد تدريبياً حول مكافحة غسل الأموال

18:16

ضبط 47 كغم من الكوكايين المخدر بمحاولة تهريب نظمتها شبكات دولية

18:11

4294 طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

18:07

الحنيفات يطلع على إنجازات وزارة الزراعة وخطتها للعام المقبل

17:52

وقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع المقبل لإجراء صيانة وقائية

17:44

ثلاثة شهداء جراء قصف الإحتلال منزلاً وسط قطاع غزة

وفيات
لا أراكم الله مكروهاً بعزيز آل السلايمة ينعون المرحومة الشابة حنان حسن السلايمةوفيات الجمعة 1-12-2023وفيات الخميس 30-11-2023وفيات الأربعاء 29-11-2023شكر على تعاز من عشيرة الرواشدة