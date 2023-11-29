البنك الأردني الكويتي يحصل على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” لتقديم خدمات التقاص والتسوية في السوق الأردني

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن شراكته مع الإتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لتوفير خدمات المقاصة لنظام التسوية المحاسبية (BSP) وأنظمة تسوية حسابات الشحن الجو (CASS)، مما يعزز من إلتزام البنك بتقديم حلول مصرفية مُتقدمة ومُعدّة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه.

ويُعتبر إدراج IATA EasyPay، وهي حلول “المحفظة الإلكترونية” حسب الاستخدام، جزءاً أساسياً من هذه الشراكة، حيث تتيح للوكلاء إصدار التذاكر عبر نظام BSP، وفق نظام دفع محدود الاستخدام.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: ” فخورون في البنك الأردني الكويتي بتقديم خبرتنا المصرفية وحلولنا المبتكرة للإتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث تعد هذه الشراكة إنجازاً هاماً بالنسبة لنا وتسلط الضوء على جهودنا وإلتزامنا بإثراء وتحسين الخدمات المصرفية من خلال توقيع إتفاقيات وعقد الشراكات الاستراتيجية.”

إن البنك الأردني الكويتي ومن خلال هذه الشراكة الدولية، يقوم بتوفير الحلول المالية ( المصرفية ) المتخصصة، وبواسطة أنظمة إلكترونية متقدمة وآمنة، إلى العديد من العملاء المتميزين العاملين في قطاع الطيران والشحن الجوي، وهو من القطاعات التي شهدت مؤخراً نمواً عالمياً كبيراً خاصة بعد جائحة كورونا والتي زاد فيها الاعتماد على خدمات الشحن الجوي.

حيث ستسهم هذه الشراكة مع “إياتا” بتوفير منصة للحلول المالية التي تلبي الاحتياجات الديناميكية لصناعة الطيران في الأردن.