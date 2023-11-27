عمان الأهلية والبنك المركزي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا المالية

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الأردني، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التكنولوجيا المالية.

ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بحضور عميد كلية الأعمال / وكلية الضيافة وفنون الطهي الأستاذ الدكتور فايز حداد، ورئيس قسم التكنولوجيا المالية الدكتور خالد الحلتة – وعن البنك المركزي السيد غسان ابو شهاب المدير التنفيذي لدائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني، و السيدة هند النسور مساعد المدير التنفيذي لدائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني، والسيد ابراهيم رمضان رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار، و السيدة ساجدة ابو خضير اخصائي رئيسي بالتكنولوجيا المالية والابتكار.

وأشار حمدان، إلى أهمية المذكرة في تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التكنولوجيا المالية، من أجل تعزيز القدرات الفنية لطلبة القسم بشكل يساعد الخريجين على العمل في القطاع المالي والمصرفي، وربط الطلبة بالواقع العملي والتشريعي.

وبعد توقيع مذكرة التفاهم، تم تفعيل بنود المذكرة من خلال عقد ورشة تدريبية في رحاب الجامعة، حيث تطرق المتحدثون إلى آخر التطورات في مجال التكنولوجيا المالية والإجراءات والتشريعات التي اتخذها البنك المركزي بهذا الخصوص.

كما تحدث السيد علاء السلال المدير التنفيذي لشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، وممثلي الشركة الأردنية لانظمة الدفع والتقاص (جوباك)، عن تجربتهم في مواضيع الريادة الرقمية وحاضنة الأعمال والشمول المالي.

وفي الختام قام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بتقديم درع الجامعة تقديراً لجهود البنك المركزي بتعزيز مفهوم التكنولوجيا المالية في الأردن