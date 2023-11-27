كابيتال بنك يشارك في قمة الإعلان الرقمي العربي ويؤكد على أهمية التركيز على المستخدمين

وطنا اليوم:شارك كابيتال بنك في النسخة الثانية من قمة “الإعلان الرقمي العربي” التي انطلقت أعمالها يوم الخميس الماضي تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وهدفت القمة التي أطلقتها منصة نبض الرقمية إلى تعزيز علم صناعة المحتوى الرقمي العربي لدى المؤسسات والعلامات التجارية.

وخلال جلسة لها في أعمال القمة، استعرضت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو مجموعة من الاعتبارات الخاصة بالنجاح خلال عملية التسويق، منها: التركيز على العملاء والمستخدمين وجعلهم محور العملية التسويقية، العمل المستمر على إثراء المحتوى وعدم اقتصاره على المحتوى التجاري “الإعلانات”، مشيرة إلى خبرة مجموعة كابيتال بنك وتركيزها على المستخدمين خلال عمليات التسويق التي تقوم بها عبر مختلف القنوات التي تمتلكها المجموعة.

وقالت بارطو: “نحن ملتزمون بتقديم تجربة عملاء متميزة، ولذلك فإننا نركز على التواصل معهم بطرق إبداعية وتفاعلية، بما في ذلك من خلال المحتوى الرقمي.”

وأضافت: “نعتقد أن التركيز على المستخدمين هو المفتاح إلى النجاح في عالم التسويق الرقمي، ولذلك فإننا نعمل باستمرار على تطوير محتوى يلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم.”

تجدر الإشارة إلى أن قمة الإعلان الرقمي العربي هي القمة الثانية ضمن سلسلة المبادرات التي ترعاها منصة نبض الرقمية في المنطقة العربية، وضمت القمة رواد التسويق الرقمي من أكبر القطاعات في الأردن والمنطقة، بالإضافة إلى خبراء من أكبر وكالات الإعلان في الأردن والمنطقة ليشاركوا الحضور بخبراتهم ونصائحهم التسويقية في عالم الإعلان الرقمي.