كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تقيم ورشة عمل بعنوان العلامات الحيوية

وطنا اليوم:عقدت كلية العلوم الطبية المسانده في جامعة فيلادلفيا ضمن انشطة وفعاليات لجنة الأنشطة والدورات في الكلية، ورشة عمل بعنوان (العلامات الحيوية) بتاريخ 18/11/2023 وبمشاركة وحضور الأستاذ الدكتور جمال شريف والمحاضرة الأستاذة شذى خزاعلة وعدد من طلاب تخصصي قسم العلاج الطبيعي وقسم التغذية السريرية والحميات. حيث قام الطلاب بعمل تطبيق عملي لقياس الضغط ودرجة الحرارة والتدرب على الأجهزة المختلفه. وفي الختام تم تكريم الطلبة المشاركين وتسليمهم الشهادات المعتمدة. وتتطلع الكلية الى عقد المزيد من المحاضرات وورشات العمل بشكل ينسجم مع احتياجات الطلبه واحتياجات القطاع الصحي من اجل التحسين المستمر وتطوير قدرات الخريجين.