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صيدلة فيلادلفيا تنظم يومًا توعويا في مدرسة المدينة الفاضلة الدولية في السلط‎

منذ 5 ساعات
صيدلة فيلادلفيا تنظم يومًا توعويا في مدرسة المدينة الفاضلة الدولية في السلط‎

وطنا اليوم:بدعم وتوجيه من عطوفة رئيس جامعة فيلادلفيا وانطلاقاً في المساهمة في خدمة المجتمع، قامت كلية الصيدلة ممثلة بمجموعة من طلبة صيدلة فيلادلفيا (RBC ) بتنظيم يوم توعوي في مدرسة المدينة الفاضلة الدولية الكائنة في مدينة السلط، بإشراف الدكتور محمد بيان رئيس قسم كلية الصيدلة والدكتور بالاكومار أستاذ في كلية الصيدلة. وتخلل الزيارة تقديم محاضرات توعوية لطلبة مرحلة الثانوية وبعض موظفي المدرسة عن امراض الشتاء الأكثر انتشارا وطرق الوقاية منها، الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، تعريف بمهنة الصيدلة، فرص العمل المتاحة في مجال الصيدلة بالإضافة الى اشراك الطلبة بمسابقة علمية ترفيهية وتوزيع بعض الهدايا الرمزية، وفي نهاية الزيارة شكر الوفد إدارة المدرسة على حفاوة الاستقبال وأثنا على دور جامعة فيلادلفيا على الدعم المتواصل لمثل هذه النشاطات التي تهدف إلى تطوير مهارات الاتصال والتواصل لدى الطلبة وتعزيز مبادئ التراحم والتعاون والانتماء لديهم.


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