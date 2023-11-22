بنك ABC يستضيف اجتماع إفتراضي للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية والأرباح للربع الثالث من عام 2023

وطنا اليوم:أجرى بنك ABC يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 اجتماع إفتراضي للمستثمرين لمناقشة الأرباح الفصلية المنتهية في سبتمبر 2023. استضاف المكالمة الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ صائل الوعري ورئيس الشؤون المالية للمجموعة، السيد/ برندون هوبكنز، وقد حضر الاجتماع عدد من المستثمرين وغيرهم من ذوي المصلحة.

تم استعراض أداء بنك ABC القوي واستراتجيته المحدثة خلال الاجتماع والتي تهدف إلى ترسيخ مكانته باعتباره بنك المستقبل الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها بنك ABC في الفترة الأخيرة، ومن أهمها:

· تنمية الابتكار لبناء قيمة طويلة الأمد للمساهمين عبر ضخ استثمارات الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة في البنك الرقمي المتوفر حصريًا عبر الأجهزة الذكية فقط “إلى”، وشركة الخدمات المالية العربية (AFS) المتخصصة في مدفوعات التكنولوجيا المالية.

· الاستحواذ الاستراتيجي لبنك ABC على بنك بلوم مصر الذي أدى إلى مضاعفة الحصة السوقية للبنك في إحدى الأسواق الرئيسية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تمر حاليا في المراحل الأخيرة من الاندماج والتكامل.

· النمو من خلال شبكة تواجد المجموعة دولياً، حيث تجاوز مجموع الأصول 40 مليار دولار أمريكي لأول مرة في تاريخ البنك، مع ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بشكل كبير للعام الثاني على التوالي بعد تجاوز حاجز المليار دولار في عام 2022.

· موافقة مجلس الإدارة على الاستراتيجية المحدثة للمجموعة، والتي تهدف إلى تسريع عملية نمو الأرباح الصافية وتحقيق عائد حقوق ملكية أعلى للمساهمين.

كما واكدت المجموعة على التزامها بمراقبة الأوضاع الإقليمية والعالمية المحفوفة بالتحديات، مع مواصلة التركيز على تنمية الأعمال الرئيسية وشبكة تواجدها، والسيطرة على المصروفات التشغيلية وتكلفة المخاطر ضمن حدود قابلية البنك للإقدام على المخاطر، لتتأقلم تلك القابلية مع محفظته المتنوعة.

وقد علق الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ صائل الوعري قائلًا: “يسعدني أن أشهد حضور ومشاركة قوية من قبل المساهمين والمستثمرين في هذا الاجتماع اليوم، الأمر الذي يعكس اهتمامهم الكبير باستراتيجية وأداء بنك ABC وبالثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك في سوق المستثمرين.”

قدم السيد/ الوعري نبذة عن استراتيجية المجموعة القوية التي تهدف إلى النمو، والتي تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية:

· تسريع الأداء الأساسي لصيرفة الجملة والتجزئة في المجموعة، وبنك ABC البرازيل لخلق قيمة للمساهمين على الأمد القصير.

· تعزيز الوحدات الرقمية لبناء قيمة للمساهمين على المدى الطويل.

· تعزيز النموذج التشغيلي للمجموعة بالإضافة إلى جوانب مختلفة مثل تحسين الفعالية لتنظيمية وتطبيق استراتيجية الاستدامة والاستثمار في بنى تحتية مرنة، وذلك من أجل تسخير التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي في مجالات أعمال البنك.

ومن جانبه، تعمق رئيس الشؤون المالية للمجموعة السيد/ هوبكنز في الحديث عن الأداء المالي القوي للمجموعة للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023، مسلطًا الضوء على النقاط التالية:

· تحقيق إيرادات قوية بقيمة 943 مليون دولار أمريكي، ما يمثل نموًا بنسبة 19% على أساس سنوي.

· تحقيق معدل نمو في الدخل أعلى من معدل نمو المصروفات بنسبة تبلغ 7%، مما أدى إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 54% (مع استثناء استثمارات الوحدة الرقمية).

· الزيادة في الأرباح الصافية بنسبة 61% لتصل إلى 183 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل عائد على حقوق ملكية بنسبة 5.9% لهذه الفترة، أي بزيادة قدرها 2% تقريبًا.

· ميزانية عمومية متينة، مع تحقيق نسب رأس مال وسيولة قوية (بلغت نسبة الفئة الأولى من رأس المال 13.7٪ وحقوق الملكية الرئيسية من المستوى 1 15.4٪ وبلغت نسبة السیولة المستقرة الصافیة 122٪ ونسبة تغطیة السیولة 247٪)، الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على النمو الكبير في أداء البنك.

وقد تمت الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها من قبل المستثمرين حول التوجه الاستراتيجي للبنك والإنجازات المالية والطموحات المستقبلية، واختتم الاجتماع بنجاح