رئيس جامعة الروح القدس (الكسليك) اللبنانية يزور الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:استقبل رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في مكتبه اليوم رئيس جامعة الروح القدس (الكسليك) اللبنانية الأب طلال هاشم ونائبه الدكتور نعيم عويني؛ حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

وأعرب عبيدات خلال اللقاء عن سعادته بهذا اللقاء وترحيبه ببناء تعاون بين الجامعتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى رغبة الجامعة الأردنية بالتعاون في مجال التصنيفات الدولية، ومشيدًا بالسمعة الأكاديمية التي تتمتع بها جامعة الروح القدس التي تخرج منها عديد من الأساتذة العاملين في الجامعة حاليًّا.

من جهته، أشاد هاشم بحسن الاستقبال، والفرصة التي أتيحت له لزيارة عدد من مرافق الجامعة، وبحث فرص ومجالات التعاون بين الجامعتين، خاصة مع مركز المخطوطات والوثائق الذي اعتبره مكانًا مرجعيًّا جدير بالعناية لما تحتويه أرففه من تراثٍ عربيٍّ عريقٍ.

وجرى خلال اللقاء، الذي شهد حضور نائب الرئيس لشؤون التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي الدكتور فالح السواعير وعميدة البحث العلمي الدكتورة أميرة المصري ومدير وحدة الشؤون الدولية الدكتور سامح الزبيدي ومدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة الدكتور محمد واصف، توقيع مذكرة تفاهم إيذانًا ببدء تعاون مستقبلي بين الجامعتين.

وتهدف المذكرة، التي وقعها رئيسا الجامعتين، إلى التأطير لإقامة نشاطات تعاونية في عدد من المجالات، كتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين لأغراض التدريس وإلقاء المحاضرات، وإجراء البحوث، وتبادل الخبرات، وإجراء مشاريع بحثية تعاونية، والاشتراك في تنظيم الندوات والمؤتمرات، وتبادل نتائج البحوث العلمية والمطبوعات والمواد الأكاديمية.

ويُشار إلى أنّ الوفد جال في وقت سابق ضمن عدد من مرافق الجامعة، اشتملت على وحدة المكتبة ومركز الوثائق والمخطوطات ومتحفي الآثار والتراث الشعبي، واطلع أفراده على ما يقدمه كل مرفق منها من معرفة وخدمات للطلبة والباحثين في الجامعة والمهتمين من المجتمع المحلي والعربي والدولي.