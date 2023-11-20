الفوسفات تتبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى الشيخ محمد بن زايد الحكومي في العقبة

وطنا اليوم:تبرعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بجهاز لغسيل الكلى الى مستشفى الشيخ محمد بن زايد الحكومي في محافظة العقبة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور الذنيبات خلال تسليمه وثائق التبرع بالجهاز لمدير المستشفى الدكتور محمد كريشان، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ومساعد مدير المستشفى الدكتورة رنا خليل، أن هذه المساهمة من الشركة تأتي في اطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه المؤسسات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، والمساعدة في تحسين وتجويد الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

واكد الدكتور الذنيبات أهمية القطاع الصحي لما يقوم به من دور حيوي في العناية بصحة المواطنين ورعايتهم وسلامتهم، مشيرا في هذا الاطار الى حرص الشركة على دعم هذا القطاع والقطاعات الحيوية الاخرى في مناطق عملها، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وقال ان القطاع الصحي في محافظة العقبة يقدم خدماته لجميع ابناء المحافظة والمناطق المجاورة، ما يستدعي المساهمة في دعم هذا القطاع، بما يلبي احتياجات المواطنين والتخفيف عليهم واختصار الكثير من الوقت والجهد.

بدوره، اشاد مدير المستشفى بمبادرة شركة مناجم الفوسفات الأردنية بدعم القطاع الصحي في العقبة ومنها مستشفى الشيخ زايد الحكومي، مؤكدا ان هذا التبرع سيسهم في مساعدة المستشفى لاستيعاب المزيد من المرضى والمراجعين لغايات غسيل الكلى.

واعرب الدكتور كريشان تقديره للدور التنموي الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات الأردنية الى جانب جهودها في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرا الى الدور الذي يقوم به المستشفى لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وحرصه على تطويرها.