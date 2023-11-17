حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني : نعتبر استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة جريمة حرب

وطنا اليوم – أدان حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة وأعلن الحزب قي بيانٍ له وقوفه الكامل خلف القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كما أعلن دعمه لكافة المواقف السياسية والقرارات الحكيمة والإجراءات الحازمة في كافة المحافل العربية والدولية في مواجهة كافة التحديات والتصعيدات من قبل الكيان الصهيوني الغاصب والمتطرف وفيمايلي نص البيان:

نص البيان الصحفي لحزب الوحدويون الديمقراطي الاردني بسبب استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة

“يدين حزب الوحدوين الديمقراطي الأردني بأشد العبارات الغضب والإستنكار، استهداف الصرح الطبي الاردني في قطاع غزة والمتمثل في (المستشفى العسكري الميداني )، مما أدى الى إصابة عدد من الكوادر الطبية الأردنية أثناء قيامهم بأدائهم لواجبهم الانساني في مساعدة الجرحى من ابناء غزة.

إننا في حزب الوحدويون نعلن وقوفنا الكامل خلف قيادتنا الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، كما نعلن دعمنا لكافة المواقف السياسية والقرارات الحكيمة والإجراءات الحازمة في كافة المحافل العربية والدولية في مواجهة كافة التحديات والتصعيدات من قبل الكيان الصهيوني الغاصب والمتطرف.

إننا في حزب الوحدويون الأردني نعتبر استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة جريمة حرب وتعدياً سافراً يمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الآمنين وتهجير السكان وقتل الأطفال والنساء وقصف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات، التي تقدم خدمات انسانية في معالجة المرضى والجرحى، وهذا يمثل خرقاً سافراً لجميع القوانين والإتفاقيات والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

إننا في حزب الوحدويون نشعر بغضب شديد جراء الجرأئم والمجازر وحرب الإبادة المستمر ضد أشقائنا الفلسطينيين وصمت المجتمع الدولي حيال هذا الأمر مما يشجع الكيان الصهيوني الغاصب لمزيد من أشكال خرق القانون الدولي تجاه شعب أعزل لا حول له ولا قوة”.

إننا في حزب الوحويون نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة تحمل مسؤولياتها لحماية الطواقم الطبية والصحية في غزة، والعمل على وقف حرب الإبادة الجماعية والعنصرية والتهجير القسري للمواطنين من منازلهم وتمادي الإحتلال الإسرائيلي بخرق القوانين الدوليه بإستباحته للمستشفيات والمدارس ودور العبادة وأماكن تواجد المدنيين الآمنين.

واخيراً نتمنى الرحمة لأشقائنا الفلسطينين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الهمجية والشفاء العاجل للمرضى والجرحى .عاش الأردن ضد مغتصب جبار بقيادته الهاشميه الفذه وعاشت فلسطين حره عربية وعاش الشعب الفلسطيني البطل ورحم الله شهدائنا الأبرار والخزي والعار للعدو الصهيوني الجبان.