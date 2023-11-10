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نتنياهو: جيشنا سيبقى في غزة ولن نعطيها لقوى خارجية

منذ ساعة واحدة
نتنياهو: جيشنا سيبقى في غزة ولن نعطيها لقوى خارجية

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن “إسرائيل” ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده نتنياهو مع رؤساء بلديات غلاف غزة في قاعدة كيريا في تل أبيب.
وقال رؤساء البلديات لنتنياهو، إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى “عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر مقاوم فلسطيني”.
ورد نتنياهو بالقول أن “قوات جيش الاحتلال ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية”.
وقال إنه “ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين


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