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صحفيون وكتاب في نيويورك تايمز : من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر

منذ ساعة واحدة
صحفيون وكتاب في نيويورك تايمز : من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر

وطنا اليوم:نظم مئات من الإعلاميين والكتاب مساء الخميس، اعتصاما داخل ردهة صحيفة نيويورك تايمز، مطالبين هيئة تحرير الصحيفة بدعم وقف إطلاق النار في غزة علنا.
وطالب المعتصمون، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، متهمين وسائل الإعلام بانحيازها لتل أبيب في تغطيتها للحرب على القطاع.

وقف إطلاق النار
وتجمع المعتصمون خارج مقر الصحيفة في مانهاتن، فيما دخل الكثيرون منهم إلى ردهة المبنى للاعتصام للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة.
وهتف المتظاهرون “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، كما قرأ المتظاهرون أسماء آلاف الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة، بما في ذلك ما لا يقل عن عشرات الصحفيين الذين تأكد استشهادهم منذ بدء الحرب.
ووزع المعتصمون أعدادا من صحيفة وهمية عنونوها بـ “نيويورك جرائم الحرب” والتي اتهمت وسائل الإعلام “بالتواطؤ في غسل أموال الإبادة الجماعية”، مثلما ارتفعت الهتافات: “سنواصل محاسبة صحيفة نيويورك تايمز، بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية


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