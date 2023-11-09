بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

بحث سبل التعاون بين عمان الأهلية والملحقية الثقافية الماليزية

منذ 12 ثانية
بحث سبل التعاون بين عمان الأهلية والملحقية الثقافية الماليزية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مدير الملحقية الثقافية لدى السفارة الماليزية في الأردن الدكتور رضوان عبد الرشيد يرافقه مساعده السيد عمر الصمادي، بحضورعميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأستاذ الدكتور قصي شمبور، وعميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة حنان إبراهيم، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات البحثية والعلمية وفتح آفاق تعاون جديدة في مختلف المجالات .
وتحدث أ.د. حمدان عن الجامعة وتميزها محليا وعربيا وعالميا في التصنيفات الدولية وعن كلياتها والبرامج والتخصصات التي تدرس فيها.
بدورهم أشاد “الوفد” بالجهود المتميزة التي تبذلها جامعة عمان الأهلية لإنجاح عملية التعليم لطلبتها والارتقاء بالمخرجات الأكاديمية، وأعربوا عن رغبتهم بتوقيع اتفاقية تعاون مع كليتي الآداب والعلوم، والعلوم التربوية في الجامعة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

تحذير مهم من الجرائم الإلكترونية حول رمز التحقق

10:50

صناعة عمان تنظم ورشة توعوية حول ابراز تعديلات قانون الشركات

10:45

الدويري عن الواقع العربي: 70 عاماً من بيع الوهم للشعوب أن اسرائيل لا تُقهر

10:29

وفيات الخميس 9-11-2023

10:23

بتوجيهات ملكية..إرسال 30 ألف طن قمح كمساعدات جديدة إلى الضفة

10:15

جيش الاحتلال يحذف خبر توقف العمليات البرية في غزة

10:09

الاحتلال يصعّد في الضفة.. اقتحامات اشتباكات عنيفة بجنين ونابلس ورام الله

10:02

الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

09:59

التحوط الاقتصادي: ضرورة ملحة

09:57

أحزاب إرادة والميثاق الوطني والإئتلاف الوطني وتقدم والديمقراطي الإحتماعي تدعو الشعب الأردني و الأحزاب لوقفة السبت

09:52

سباق مع الموت .. 5500 ولادة مرتقبة في غزة هذا الشهر

09:39

الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة

وفيات
وفيات الخميس 9-11-2023وفيات الأربعاء 8-11-2023وفيات الثلاثاء 7-11-2023وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023