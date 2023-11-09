بحث سبل التعاون بين عمان الأهلية والملحقية الثقافية الماليزية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مدير الملحقية الثقافية لدى السفارة الماليزية في الأردن الدكتور رضوان عبد الرشيد يرافقه مساعده السيد عمر الصمادي، بحضورعميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأستاذ الدكتور قصي شمبور، وعميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة حنان إبراهيم، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات البحثية والعلمية وفتح آفاق تعاون جديدة في مختلف المجالات .

وتحدث أ.د. حمدان عن الجامعة وتميزها محليا وعربيا وعالميا في التصنيفات الدولية وعن كلياتها والبرامج والتخصصات التي تدرس فيها.

بدورهم أشاد “الوفد” بالجهود المتميزة التي تبذلها جامعة عمان الأهلية لإنجاح عملية التعليم لطلبتها والارتقاء بالمخرجات الأكاديمية، وأعربوا عن رغبتهم بتوقيع اتفاقية تعاون مع كليتي الآداب والعلوم، والعلوم التربوية في الجامعة