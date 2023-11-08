“حقوق” جامعة البترا تنظم ندوة عن موقف القانون الدولي الإنساني من الاعتداءات على غزة

وطنا اليوم:نظمت كلية الحقوق في جامعة البترا ندوة بعنوان: “موقف القانون الدولي الإنساني من الاعتداءات على غزة”، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم.

وقال عميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس: ” إن دولة الاحتلال شنت ستة حروب عدوانية على غزة وأهلها وكان أغلب ضحاياها من النساء والأطفال، وقد ارتكبت قوات الاحتلال انتهاكات واسعة وصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، إلا أن القانون قد وقف عاجزًا عن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.

وأضاف الدباس: “للأسف، فإن العدوان الحالي على غزة لم يكتف بالتأكيد على عجز أحكام القانون الدولي عن حماية المدنيين ومحاسبة المجرمين، بل أظهر وبشكل جلي وواضح بشاعة النظام العالمي الحالي، وعلى رأسها تواطؤ الدول الغربية الواضح مع الاحتلال الصهيوني، على الرغم من أنها تتغنى بتبنيها لقيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان”.

وقدم الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة مداخلة بعنوان: “دور القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين والأعيان المدنية في الاعتداءات الإسرائيلية على غزة”، استعرض فيه اتفاقيات جينيف، مبينًا أنها تهدف أساساً إلى حماية المدنيين، وضبط أساليب القتال ووسائله، وقال الخصاونة: “إن القانون الدولي يمكنه محاسبة إسرائيل في حال توفرت النزاهة في التحقيق، مضيفًا أنه يمكن العمل على وقف الانتهاكات من خلال القضاء الدولي، أو من خلال الضغط العربي على الدول الداعمة لإسرائيل”.

وتحدث قاضي محكمة التمييز سابقًا الدكتور محمد الطراونة عن “جرائم الإبادة، وجرائم الحرب في غزة، وحق تحريك دعوى جزائية” مستعرضًا صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية وطبيعتها، قائلاً: “إن القانون الدولي الإنساني ضعيف فيما يخص غزة وفلسطين، وأنه من بين ثمانين مرة استخدمت فيها الولايات المتحدة “الفيتو”، كان هناك ما يقارب سبعًا وسبعين مرة لصالح إسرائيل”.

وتحدث الدكتور عمر العكور من كلية الحقوق في الجامعة الأردنية عن المفاهيم العامة للقانون الدولي الإنساني، ومدى انطباقها على الأحداث الجارية في غزة، معربًا عن إيمانه القوي بقابلية تطبيق القانون الدولي الإنساني، وأضاف العكور: “يتداول الكثير أن الغرب يكيل بمكيالين، وهذا أمر غير دقيق، فالغرب لديه مكيال واحد وهو الوقوف مع إسرائيل”.

وشدد العكور على ضرورة الاستفادة من الوسائل التي يوفرها القانون الدولي، مبينًا أن الاعتراف الدولي بحق تقرير المصير للفلسطينيين قاد من الناحية القانونية إلى الاعتراف بهم كدولة في الأمم المتحدة وإن لم تكن عضويتها كاملة، ولكن الاعتراف بدولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال يمنحها حق مقاومة الاحتلال في القانون.

وقدمت الأستاذة بيان القطيشات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعريفًا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، والفلسفة التي تقوم عليها، إلى جانب نبذة تعريفية عن القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المعنية به، وقدمت شرحًا حول آليات عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وصلاحياتها، ونطاق ولايتها.